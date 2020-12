“Asturias debería invertir en innovación un 60% más al año para alcanzar la media nacional”

–¿Da vértigo comenzar una nueva aventura profesional en medio de esta crisis derivada de la pandemia?

–LUA Fund es un proyecto que se cocinó a fuego muy lento. Y más que un cambio, es un salto hacia un escalón más de lo que lo llevo dedicándome en los últimos quince años. Junto con mi socio, Enrique González, llevamos años trabajando en ayudar a las empresas a definir estrategias financieras que las permitan crecer, enfrentarse a grandes desafíos, incluso a cómo evitar hacer grandes recortes y sacar de “la UVI” a muchas compañías. Hemos trabajado en más de 300 proyectos empresariales y ahora LUA nos permite hacer algo que nos apasiona: ayudar a las empresas a crecer invirtiendo dinero en ellas. Es un gran desafío, y si hay un momento crítico para ayudar a las empresas es ahora, durante esta pandemia. Una pandemia que ha frenado casi en seco a la economía, con consecuencias que aún no sabemos muy bien cuáles podrían ser. Ya destruyó el 8% de nuestra riqueza en sólo unos meses. Y esto no ha acabado.

–¿Qué distingue a este de otros fondos de capital riesgo?

–Buscamos empresas con una familia o empresarios sólidos, con valores y compromisos arraigados, que quieren dejar un legado. Invertimos en empresas con proyecto de crecimiento, equipos comprometidos, tecnologías que faciliten vender en más mercados y de forma más eficiente. Y ponemos a su disposición no sólo capital, que también (en este caso entre 3 y 7 millones de euros de media por empresa), sino sobre todo el saber hacer y toda la experiencia del equipo gestor y un equipo de asesores de máxima experiencia en hacer crecer empresas. Y lo hacemos apoyando a esas familias donde ellos podrían tener más dificultades: sobre todo en la internacionalización, ampliar canales de distribución o incluso ayudarles en una cultura organizativa más digital y orientada a un “management” que fomente aún más su potencial de innovación. Hay una gran oportunidad en España para invertir en este tipo de compañías, en muchos sectores.

–En algunos de esos sectores, ¿Asturias tiene especialización?

–Por supuesto, hay que dejar claro que en Asturias hay empresas con grandes proyectos de futuro, tenemos una especialización industrial y agroindustrial muy relevantes, y eso es un valor a potenciar . Y la economía circular, es decir, todo lo relativo a la valorización de residuos y la sostenibilidad ambiental, es una oportunidad de crecimiento empresarial. En Asturias tenemos mucha experiencia en este campo. No hay sector malo o bueno, hay empresas con capacidad de desafiar el futuro y conquistar mercados. Y esas son la que buscamos.

–¿El foco, por tanto, está en el crecimiento empresarial?

–Sí, porque no existe nada que impida volver a reactivar nuestro motor productivo. Pero urge hacerlo. No se puede destruir más tejido empresarial en Asturias porque las consecuencias son terribles. Fíjese, si tomamos los datos del Instituto Nacional de Estadística, observamos que se necesitan 1.600 empresas industriales de menos de 10 empleados para generar el negocio de una empresa de más de 250 empleados. Cuando una empresa reduce su tamaño, o cuando las empresas que nacen no crecen, el drama económico es muy serio. El crecimiento empresarial debe ser prioritario para la agenda económica del país. Y nosotros venimos a aportar capital privado, de inversores que creen en nuestra capacidad de gestión, para hacer creer a las empresas y obtener una rentabilidad por ello, lógicamente tras asumir el riesgo que ello supone.

–¿Qué papel juegan las empresas de capital riesgo para realzar empresas innovadoras?

–Las empresas de capital riesgo y un buen sistema financiero son las palancas que todo país necesita para generar riqueza. Sin capital financiero no se puede invertir, no se puede innovar de forma sólida, no se puede atraer al mejor talento, no se puede internacionalizar una empresa, no se puede hacer un marketing adecuado, es más difícil diferenciarse, es más complejo llevar a cabo grandes desafíos que requieren de una gestión compleja. Pero, y este pero es muy importante, el dinero no lo es todo. Crecer requiere estrategia, visión, capacidad para absorber tecnología, equipos sólidos, un producto y servicio diferencial, que pueda replicarse fácilmente. Crecer requiere canales de distribución, una buena red de contactos. Tener un ecosistema de proveedores muy fiable. Hacer crecer una empresa es muy caro, muy complejo, y todo el esfuerzo en esta dirección es poco. Por eso LUA Fund no sólo invierte… ayuda y colabora, “se arremanga”.

–¿Y en qué posición se encuentra Asturias en este sentido?

–Asturias tiene un déficit estructural en empresas innovadoras y en inversión en I+D. Y eso es el equivalente a tener una enfermedad crónica. Los datos son desoladores: sólo para converger a la media nacional (ya no digo liderar), Asturias debería invertir un 60% más cada año en innovación de lo que lo hace. Una vez más, el tamaño empresarial es crítico, está muy demostrado que en aquellos lugares donde las empresas tienen un mayor tamaño se generan más inversiones, más empleo, más innovación, más exportaciones… más riqueza. Pero lo bueno es que podemos acabar con esa enfermedad crónica porque hay talento y hay oportunidades, sólo tenemos que lograr entre todos sacarlas adelante.

–Todas las empresas elegidas por LUA incorporarán a su estrategia cumplir con los Objetivos de Desarrollo Urbano Sostenible de Naciones Unidas.

–Sí, esto es algo que está ya en nuestro ADN, lo tenemos como imposición interna y es algo en lo que queremos ser punteros. Creemos que la inversión en empresas puede hacer de nuestra economía un lugar más sostenible, más saludable, ayudar al desarrollo de los territorios, crear bienestar y sabemos que hay empresas que contribuyen mejor que otras a lograr estos grandes objetivos. Y son en esas en las que invertiremos, sin dudarlo. Estamos muy equivocados si pensamos que la rentabilidad financiera está reñida con la rentabilidad social. Nada es más productivo que lograr canalizar inversión hacia sectores que generen bienestar social.

Tenemos que estrechar lazos de cooperación para atraer empresas a Avilés, cuna de la industria, y hacer crecer a las de aquí

–¿Invertirán en Asturias?

–Empezamos a invertir, si todos los procesos burocráticos se acaban a tiempo, en el primer trimestre del año. Le puedo confirmar que sí, tenemos varias empresas analizadas en Asturias e invertiremos aquí. Tenemos acuerdos con algunas empresas ‘tractoras’ para invertir con ellas y queremos tener una presencia relevante en la región.

–De hecho, LUA Fund tendrá una sede en Avilés...

–Sí, como comentaba hace unos días atrás, yo nací en esta ciudad, creo en Asturias, creo en el talento de esta región y queremos ser una ventana de oportunidades para las empresas de aquí. Tener en Avilés una ventana para todo el noroeste, es una oportunidad estratégica. Ojalá logremos canalizar inversiones relevantes que dinamicen nuestra ciudad. Iremos haciendo públicos poco a poco acuerdos con empresas privadas y creando ecosistema, desde aquí podemos ser un punto neurálgico para trabajar en todo el noroeste.

◘–¿Y ve Avilés bien posicionada en este nuevo escenario?

–Avilés ha sido la cuna de la industria de España. Aquí hay mucho conocimiento. Hay empresas punteras, centros de investigación con proyectos muy relevantes. Tenemos que estrechar lazos de cooperación, buscar formas para atraer empresas y hacer crecer las de aquí. Desde la Federación Asturiana de Empresarios, por ejemplo, y desde las propias instituciones, llevan tiempo tratando de afianzar lazos de cooperación en todo el noroeste de España. Esa idea me gusta mucho y quiero potenciarla desde Avilés. Y tenemos todo el respaldo de los accionistas de LUA Fund.