La programación navideña, más allá del ocio, aspira a dar empleo a 200 personas

Lo dijo Yolanda Alonso, concejala de Promoción de Ciudad, que se refirió a la repercusión en el empleo de las actividades organizadas, que benefician a unas 200 personas de 50 empresas de diferentes ámbitos. “Queremos mantener la actividad cumpliendo con todas las medidas sanitarias. Conseguirlo supone más trabajo e inversión, pero es muy importante encontrar el equilibrio y mantener la programación, ya que tiene una repercusión directa en el empleo, el comercio y la hostelería local”, subrayó.

La pista de La Exposición será el punto neurálgico de la Navidad avilesina, donde ya se ha empezado a montar la pista de hielo, que tendrá el aforo controlado, y un tobogán de veinte metros de bajada y seis de altura. Habrá también un espacio expositivo vinculado a Santa Claus, el cual este año no podrá recibir a los niños en sus brazos. Asimismo, se ofrecerán viajes en tren y en una noria. En el mismo parque se instalará la Feria d’Avientu, este año con veinte puestos de artesanía.

Habrá también mucha música en Camposagrado y en la iglesia de San Nicolás, y el centenario teatro Palacio Valdés volverá a levantar el telón a la cultura con la opereta “El As”, función con la que se inauguró el teatro en 1920. El actor y humorista asturiano Joaquín Pajarón también llevará al odeón avilesino el espectáculo “En demasía”. Asimismo habrá circo acrobático y visitas guiadas y teatralizadas.

Al igual que no habrá “Imagina”, también cambiará el formato de la Folixa de Navidad, que este año será telemática. La exposición de nacimientos estrena igualmente formato: los belenes se podrán ver en los escaparates de distintos locales públicos y privados de las calles Palacio Valdés, Álvarez Acebal, La Ferrería, la avenida de Portugal, Rivero y José Manuel Pedregal. A todo esto se sumarán talleres, porque, según Alonso, se ha buscado “una Navidad educativa”.

“Todos en estos momentos necesitamos ilusión y esperanza, y este programa es una forma de ayudar a esos sectores que demandan dinamización. Lo más fácil sería no hacer nada, y nadie nos lo echaría en cara, pero nuestro objetivo es ofrecer una Navidad segura, generar empleo y actividad”, sentenció la concejala, que ensalzó que no se desarrollará ninguna actividad que no cumpla escrupulosamente con las medidas sanitarias. “Por esta razón no habrá un cara a cara de los niños con Aliatar, pero se colocarán diez buzones reales. En cuanto a los espectáculos o conciertos, todos están ideados para un máximo de noventa personas, todas sentadas y guardando las distancias de seguridad”, señaló.

Más aún, avanzó que este mismo miércoles se activará una plataforma digital de identificación (www.navidadaviles.com) a través de la cual se podrán recoger las invitaciones, previo registro, para participar en los eventos programados. “Es importante que la persona que se registra para una actividad se dé de baja en la misma plataforma si no puede acudir, para que otra persona tenga acceso a disfrutar de su plaza y no quede vacía”, aconsejó Alonso, que destacó también que habrá itinerarios de entrada y salida en los diferentes espacios expositivos y control de aforos. En cuanto a las actividades deportivas, dos están pendientes de autorización sanitaria: el cross “Memorial Toso Muñiz” y el trofeo “Villa de Avilés” de baloncesto en silla de ruedas.