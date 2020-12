El entusiasmo de los compradores por volver a los centros comerciales –reabiertos ayer– no tuvo correspondencia en los bares, que en algunas localidades asturianas vivieron una jornada “floja”. Según la patronal del sector, Otea, ayer abrió, después de 40 días, el 70 por ciento de los establecimientos en las principales ciudades asturianas, mientras que en el resto no se llegó siquiera a esa tasa. “La gente no quiere estar en la calle con el frío que hace y lloviendo; y dentro hay que poner la calefacción y tener las ventanas abiertas. Es todo un disparate”, critican fuentes empresariales.

Daniel Rodríguez, el presidente de la comisión de comercio interior de la Cámara de Comercio de Avilés, lamentó las condiciones de vuelta a la actividad: “Esta apertura ha sido a medias, hasta tal punto que muchos locales han abierto con pérdidas”. Carlos García, uno de los portavoces de la plataforma SOS Hostelería de Avilés, juzgó la vuelta atenuada a la normalidad como deficiente. “Esto es un cierre encubierto. Parece mentira que los que nos gobiernan no sepan de qué va la meteorología asturiana”, señaló.

“Pero ese no es el problema mayor. Las restricciones impuestas en terrazas y en el interior han reducido la oferta un 40 por ciento. Seguimos reivindicando la necesidad de salvar el sector”, señaló García. De hecho, la plataforma tiene previsto concentrarse esta tarde (18.00 horas) en la plaza de España para seguir reclamando la atención adecuada de las administraciones local y regional. “Esto de ahora no es más que una tirita”, sentenció García. “El sector no se ha salvado, las reivindicaciones siguen sobre la mesa. Los que han abierto lo han hecho para no perder tanto como cuando están cerrados”, concluyó el representante del ente cameral avilesino.

José Antonio Álvarez, el gerente de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (Ucayc), tiene una visión más positiva de lo que sucedió ayer en Avilés. “Se ha abierto y la ciudadanía ha respondido. No había más que darse un paseo por la calle”, señaló. “La meteorología no ha acompañado, pero se han podido poner las terrazas y, además, también junto a las fachadas, que hasta ahora está prohibido. Esta medida, que solicitó la Ucayc al Ayuntamiento, es extraordinaria, sólo para momentos de mal tiempo”, aclaró. García, sin embargo, denunció “falta de empatía del Ayuntamiento, que inició las inspecciones justo después de cuarenta días de parada”. Y es que, dijo, “algunos locales abrieron a las diez de la mañana y a las diez y media ya tenían a los agentes vigilando si estaba encendida la luz de salida o si la campana extrae como debe”, se lamentó. Estas inspecciones son recurrentes todos los meses de diciembre, justo antes del inicio de la Navidad.

La afluencia de público en los centros comerciales avilesinos fue “sobresaliente”: todas las tiendas que las restricciones legales mantenían cerradas abrieron de par en par. Se vieron colas por la mañana que se disiparon cuando llegó la hora de comer. Las ganas de consumir, la llegada de la Navidad y el parón de cuarenta días han sido las explicaciones que adujeron desde los centros comerciales. Los aparcamientos de Parque Astur y El Corte Inglés se mantuvieron todo el día llenos.

Pero la realidad avilesina no se ha quedado en ver el comercio y los bares abiertos. Reabrieron también las salas de consulta y estudio de la Biblioteca Bances Candamo (Casa de Cultura) con aforo limitado y solicitud de cita previa en horario de lunes a sábado de 9.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas. Los domingos, de 9.00 a 14.00 horas. También reabrió la sala de estudios de Conde del Real Agrado y el Centro de Servicios Universitarios, de la calle La Ferrería. Igualmente, ayer se retiraron los precintos de los parques infantiles y de los circuitos de gimnasia del concejo. El Niemeyer ya abrió este fin de semana y el Palacio Valdés lo hará el jueves.