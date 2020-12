Avilés mima la cantera teatral

La admiración por el trabajo de Actif –que se acercó a los escolares este otoño a través de la plataforma Zoom– la confesó ayer Paloma Rodríguez en el foyer del teatro Palacio Valdés. Rodríguez es la coordinadora del grupo de teatro del instituto La Magdalena y estuvo acompañada ayer en la primera reunión en vivo y en directo del “Siguiendo la escena” de algunas de las componentes de su grupo de teatro. Dos de ellas corrobaron la apreciación de Rodríguez. “Es que en el teatro escolar nos apañamos con cualquier cosa para el vestuario y ella nos dio un montón de ideas. Ya sabemos qué tenemos que hacer para que una camisa de Zara pueda parecer de doña Emilia Pardo Bazán”, señaló la coordinadora de una compañía fija en las Jornadas de teatro escolar del Palacio Valdés, tan viejas como el odeón en su segunda vida.

Lo del vestuario estuvo bien, pero no sólo.“Escuchar a la actriz Carmen Conesa decir que, siendo quien es, sigue poniéndose nerviosa antes de salir a escena la iguala con nosotros”, añadió la profesora, pero también Erin Vázquez, que ilustró las palabras de la profesora con su intervención: “Lo que me pasa cuando estoy a punto de salir a escena es que no sé si quiero o no salir a escena”, apuntó la alumna. Y eso que tiene experiencia. Carmen Urdangaray y Ángela García, otras dos aprendices de actriz, lo resumieron así: “Hemos aprendido mucho: en el teatro hay algo más que el trabajo de los actores”, concluyeron.

Los escolares avilesinos han aprendido cómo se hace un espectáculo desde cero

Ellas tres y quince más (del Carreño Miranda, del Número 5, del San Fernando y de La Magdalena, además) participaron ayer en el teatro Palacio Valdés en la última charla del programa que busca formar espectadores, dar a conocer la trastienda de los espectáculos, todo bajo la dirección de Fernando Sánchez Cabezudo, asesor de la concejalía de Cultura y del Centro Dramático Nacional. “Las charlas preparatorias del espectáculo de Galdós terminaron conmigo en el Español el mismo día del estreno”, comentó Cabezudo. Explicó que se había conectado a través de Zoom. “Llegué al teatro con la cámara encendida. Fui saludando a este y aquel. Vieron qué ambiente hay en una noche como esa”, contó el coordinador de las actividades teatrales. “Estuvo conectado hasta que se levantó el telón. Pensamos que igual veríamos la obra”, apostilló Rodríguez. Pero no, tenía que apagar el móvil: Galdós se iba a morir en escena y sus mujeres iban a pasar por escena en los últimos momentos de la vida.

Lo que fue como una licenciatura como público fue la charla de Dan Jemmett, el director de escena de “Ira”, que se estrena mañana jueves (20.15 horas) en el teatro Palacio Valdés, la reapertura de la actividad cultural en Avilés tras cuarenta días plomizos de restricciones sociales y sanitarias.

Diego Vega, del San Fernando, ha descubierto con la experiencia de “Siguiendo la escena” que le gustaría “ser actor”, pero eso es algo que ahora no se lo puede plantear. “No es muy realista, tienes que tener valor para ponerte en frente de todos”, señaló el alumno. Esto, sin embargo, no quiere decir que se vaya a desvincular de la escena. Ni mucho menos.

Así que los alumnos avilesinos han descubierto cómo se hace una obra, que hay algo más que salir a escena, que el vestuario y la escenografía atrapan tanto como soltar un texto. “Ahora nos queda seguir: lo vamos a hacer con conexiones”. La Escuela de Espectadores no cierra.