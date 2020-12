Los peluqueros de todo el país reclaman que les bajen el Impuesto Sobre el Valor Añadido (IVA) del 21% actual al 10%. La razón que aducen es que el sector ha sido reconocido por el Gobierno de España como “esencial”. “Lo estamos diciendo a gritos, pero no estamos siendo escuchados”, señala Yoyi Pérez Rodríguez, una profesional del sector avilesina y fundadora de la Plataforma de Peluqueros Unidos de España. Ésta y Creer en Nosotros se han unido para reclamar mejoras, de tal modo que han convocado 75 concentraciones el próximo 20 de enero en todo el país. “A partir de ese día vamos a seguir saliendo a la calle”, anuncia Pérez Rodríguez.

“Nos arrebataron nuestro IVA reducido en 2012 diciéndonos que sería de manera temporal para paliar la crisis económica. Y nos subieron el IVA del 8% al 21%. Una subida de 13 puntos que la mayoría decidimos asumir y no repercutir al cliente. Primero, porque en la situación de crisis que nos encontrábamos, esa subida de precios tan grande hubiese provocado que muchos de nuestros clientes no se pudiesen permitir acudir a nuestros salones. Y, segundo, porque nos dijeron que era temporal y volveríamos a recuperar nuestro IVA reducido. Esto provocó el cierre de miles de salones”, apunta la profesional avilesina.

“El 27 de noviembre de 2017, el PSOE presentó una proposición no de ley para devolvernos nuestro IVA reducido apoyado por Unidas Podemos, PNV y ERC; fue aprobada en 2018. Entonces eran los partidos de la oposición. Curiosamente, esos partidos son los que ahora gobiernan. Y no solamente no aplican lo que aprobaron sino que, hace unos días, votaron no a otra proposición que decía exactamente lo mismo y que presentó Vox”, concluye Pérez Rodríguez.