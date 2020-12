Urgen a Vipasa la reparación de un piso con el suelo levantado en Valgranda

El afectado intentó solucionar el levantamiento de las baldosas de su vivienda recurriendo a su seguro privado; sin embargo, al tratarse, dice, “de un fallo estructural, el responsable sería Vipasa”. “Llevamos más de diez años con problemas con Vipasa y si alguna persona me pidiera consejo para ser inquilino de una vivienda de protección autonómica como la mía, le diría que desista”, señaló el afectado, que afirmó además que Vipasa le llegó a requerir “un justificante de ingresos” cuando hizo la solicitud de reparación de daños registrada en su vivienda. “Me sentó como si me estuvieran amenazando”, señaló José Iván Iglesias, que pidió hablar directamente con la gerencia de Vipasa para exponerle personalmente su problema y, por el momento, no ha obtenido respuesta a su requerimiento.