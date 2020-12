Matadero de Avilés recibe “una oferta solvente” por sus naves de Las Arobias

Para proceder a la venta de naves y fincas –la sociedad las adquirió en su momento al Ayuntamiento de Avilés, que mantuvo el servicio público de matanza hasta comienzos de este siglo– el juez de lo mercantil tiene que resolver la liquidación de la firma. “Eso está solicitado, aunque no está aprobado todavía”, confirmó el administrador concursal. Posteriormente, el juez tiene que recibir el plan de liquidación que diseña el administrador concursal elegido por el mismo juez. Este plan se puede aprobar o enmendar por la autoridad judicial, pero esta etapa no está activa en el proceso que protagoniza Mavicar.

Precisamente, uno de los representantes del administrador concursal del Matadero de Avilés presentó ayer a los 15 trabajadores las condiciones del expediente de regulación de empleo (ERE) por suspensión de actividad que hay que abrir ahora que la sociedad está a punto de ser liquidada. A partir de ahora las dos partes tienen que negociar las condiciones de la extinción de los contratos.

Juan Jesús Menéndez explicó también que Matadero de Avilés “no ha recibido ninguna oferta por la unidad productiva”, es decir, por el traspaso del negocio. “Esto no significa que pueda haberla cuando esté abierta la liquidación de la sociedad”, apostilló. “La primera obligación del administrador concursal es satisfacer la reclamación de los acreedores. No se puede mantener abierta una empresa que no genera dinero ni siquiera para el día a día: eso es lo que ha pasado con el matadero”, explicó Menéndez. “Una empresa que sigue abierta a costa del trabajo de sus acreedores no tiene sentido”, añadió.

El servicio de matadero no era uno de los que legalmente tenía que ofrecer el Ayuntamiento de Avilés, por esta razón decidió ponerlo a la venta. Antes de eso negoció con los empleados (entonces eran públicos) sus nuevos destinos (principalmente en las brigadas municipales). Matadero de Avilés, Carne de Asturias seleccionó a su personal de manera directa aunque hasta la primavera de 2006 contó una decena de empleados municipales en labores formativas.

Mavicar cuenta con 24 socios que invirtieron 3,5 millones de euros en la instalación. Desde 2018 la actividad está en horas bajas, principalmente por la fuerte presión de la competencia.