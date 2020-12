La mitad de la partida municipal de 465.000 euros habilitada para completar las ayudas al comercio y la hostelería por el cierre de los negocios de este otoño por el covid -19 pasará a formar parte del remanente. La Junta de gobierno aprobó ayer el último paquete de ayudas, del que se beneficiarán finalmente 545 autónomos con 400 euros cada uno. Así, se repartirán 228.000 euros de los 465.000 disponibles.

Relacionadas Un total de 545 autónomos recibirán las ayudas municipales al comercio y la hostelería

Se han analizado, en total, 773 solicitudes en apenas dos semanas y 179 se han denegado al no estar los demandantes al corriente en pagos a Hacienda o la Seguridad Social. Otras 49 peticiones acabaron desestimadas por estar duplicadas o por haber sido presentadas por sociedades (era requisito indispensable pertenecer al régimen de autónomos para optar a la convocatoria).

Desde el gobierno local descartan la posibilidad de que la suma que queda por repartir y que pasará al remanente de este año (237.000 euros) se pueda destinar a aumentar la cantidad que recibirán los 545 beneficiarios.

“Hemos revisado las bases de convocatoria y no está contemplada esta cuestión, ya que además eran muy específicas. Una modificación de las bases ahora, además de no estar prevista, supondría alterar la publicidad de la convocatoria que se dio a los ciudadanos y que fue la que determinó quien presentó solicitud o no. Quizás habría personas que por este importe no solicitó la ayuda y si fuera otro superior sí que la hubiera demandado por términos de fiscalidad”, explicaron desde el grupo municipal socialista.

El gobierno entiende que no es posible modificar las bases para subir los importes de cuatrocientos euros concedidos. “En muchos casos ya ha sido aprobada su concesión y en consecuencia el gasto. E incluso pueden estar ya abonados. Además, podría dar lugar a reclamaciones por la falta de publicidad”, añadieron las mismas fuentes.

En la Casa Consistorial dan por cumplido el compromiso de resolver la tramitación de estas ayudas de 400 euros a hosteleros y comerciantes de Avilés antes de las campanadas de Fin de Año.