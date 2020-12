Premio a los buenos hábitos alimenticios

El presidente de la Cámara de Comercio, Luis Noguera, destacó que la galardonada “ha tenido que lidiar con el mayor handicap conocido en la historia entre guerras. Y lo ha hecho, además, en un sector, especialmente sensible, como es la alimentación, en medio de una gigantesca crisis sanitaria. Eso sólo se puede sortear desde la calidad, la originalidad del formato, y el entusiasmo y el empeño que únicamente proporciona eso que llamamos emprendimiento”.

Take Fruit facilita a las empresas “hábitos saludables” a través de sus productos. “Hay una relación entre la alimentación saludable y la productividad”, señaló la emprendedora, que ha visto como la pandemia ha reducido su labor “ya que algunas empresas han optado por el teletrabajo”. “Aún así, nos hemos adaptado con una tienda online, con ventas directas a empleados, ofrecemos catas online, maridajes...”, indicó Pérez Fernández, que el pilar de su empresa es velar “por el bienestar de los trabajadores” a través de la alimentación saludable y con productos que proceden, entre un 80 y un 90 por ciento, de negocios de proximidad. Take Fruit no solo se centra en la alimentación propiamente dicha, también cuida del bienestar emocional de su clientela con la concienciación contra hábitos tóxicos como fumar. “Para evitar fumar, por ejemplo, es mejor tomarse una manzana”, apostilla la empresaria galardonada con el premio “Futuro Avilés” y que, como consecuencia de los efectos de la pandemia, es la única persona vinculada a la firmada radicada en Piedras Blancas. “En cuanto remonte esta situación, que espero sea pronto, mejoraremos la empleabilidad”, apuntó.

“El bienestar a través de la alimentación más saludable, no puede estar más ligado a las actuales demandas de consumo”, remató el presidente cameral.