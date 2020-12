Destinar tres millones de euros de los ahorros del Ayuntamiento (el remanente, que ronda los ocho millones) a ayudas municipales para empresarios con establecimiento hostelero o comercial y domicilio fiscal en Avilés. Esta es la propuesta que ha trasladado la Cámara de Comercio a la Corporación para establecer las bases de próximas convocatorias de ayudas municipales para los negocios afectados por las restricciones decretadas en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

Relacionadas La mitad de la partida para ayudas a autónomos de Avilés pasará al remanente

La entidad cameral plantea un “cheque post-cese”, una cuantía concreta y genérica para los sectores afectados por el cierre decretado el pasado noviembre y para aquellos otros que, pese a haber estado permitida su actividad, la hayan visto reducida considerablemente. La Cámara incluye en este apartado a panaderías o servicios de limpieza.

La patronal plantea también una variable proporcional (AVP), una cuantía en la que se aplicarían baremos específicos de hostelería y otros sectores con mayor afección por las restricciones, “sectores cuyas ayudas son complementadas den un 50% hasta un 250% sobre la base de ayuda mínima”. Se plantean estas ayudas para hosteleros, el sector turístico y de organización de eventos, representación de artistas y similares, agencias de viajes, empresas de espectáculos e instalaciones deportivas.

Como informó ayer este periódico, la mitad de la partida municipal de 465.000 euros habilitaba para completar las ayudas regionales al comercio y la hostelería por el cierre de los negocios quedó sin repartir y pasará al remanente, tras quedar descartada la posibilidad de aumentar la cantidad que recibieron los 545 beneficiarios. El concejal de Promoción de Ciudad, Manuel Campa, aseguró que “el año que viene habrá un nuevo fondo de ayudas complementario al del Gobierno de Asturias, que tendrá su reflejo en los presupuestos del Ayuntamiento de Avilés de 2021”. En el Consejo de Reactivación Económica, del que también forma parte la Cámara, se aprobó destinar a tal fin 500.000 euros, con opciones de incrementar esa partida.

Los grupos de la oposición volvieron a criticar ayer la convocatoria de ayudas directas de 400 euros por “insuficientes”. Cambia Avilés (CA) ha presentado ya su propuesta al gobierno socialista para la del año que viene. La confluencia plantea la activación de un bono social eléctrico de autónomos, un bono de consumo para pagos de seguros y una convocatoria de subvenciones para que los arrendadores rebajen el precio de los alquileres. “Las ayudas tienen que llegar a quienes más las necesitan, no pueden ser como las últimas. Hay hosteleros que no pudieron cobrar los 400 euros porque tenían sin pagar una multa de la ORA. Estamos en una situación excepcional y el gobierno no ha estado a la altura”, señaló el concejal Agustín Medina.

El Partido Popular (PP) ha sido el grupo más crítico con las convocatorias impulsadas por el Ayuntamiento para mitigar los efectos de la crisis sanitaria. “Se ha demostrado una vez más que las cosas se hicieron tarde y mal. Por segunda vez, con la misma partida económica, queda dinero sin usar. No es que la gente no necesite esos 400 euros. Es que desde marzo, no ha tenido ninguna ayuda del Ayuntamiento. Y cuando eso ocurre, acabas teniendo deudas. Ya sabíamos que muchas personas no iban a poder acceder a esta convocatoria por impagos. Y hay muchos autónomos que no estaban contemplados en la convocatoria, como los de los gimnasios”, criticó la concejala y portavoz popular, Esther Llamazares.

En Ciudadanos defienden que el Ayuntamiento debe abrir una nueva convocatoria de ayudas no sólo para los que ya pudieron acceder a la de los 400 euros (comerciantes y hosteleros), sino también para cubrir otros sectores económicos, sociales o culturales. “Para fijar las condiciones y las actividades que pudieran ser beneficiarias, el gobierno local debe escuchar las propuestas de la Cámara de Comercio, de la UCAYC, de otros colectivos representativos y a todos los partidos de la oposición”, opinó el portavoz de la formación naranja, Javier Vidal García.

“Ya habíamos advertido al gobierno que gran parte del dinero destinado a las ayudas iba a quedar desierto por las deudas de los autónomos con la administración. Esperamos que el dinero que acabe en remanente se destine a apoyar a los sectores afectados y a la promoción económica de la ciudad”, manifestó su homóloga en Vox, Arancha Martínez Riola.