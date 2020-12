Un aguinaldo para el guardián de la barra

El hostelero conoce a las personas que tuvieron el detalle de introducir un sobre por debajo de la puerta del local. “Son clientes del local pero tampoco de los fijos, son más clientes del bar de mis padres; tengo que conseguir el teléfono para agradecerles el gesto, me llamó mucho la atención tanta generosidad”, subrayó el hostelero.

Reguero dice que tiene la suerte de que su pan no solo depende del bar que tiene en la plaza del Carbayedo. “Mantengo el bar como una inversión, si solo dependiera de él y viendo que las ayudas no llegan tendría muchas dificultades para seguir”, apuntó este pequeño empresario, que no dudará en promover iniciativas para echar una mano a las personas que más están sufriendo la crisis económica derivada de la pandemia.

El hecho de encontrar el sobre fue, además ,una alegría por partida doble. “La verdad es que ayer –por el miércoles– no tenía un buen día y al ver el sobre con los cincuenta euros y la generosidad de esa pareja que tiene unos 50 años, todo cambió; fue increíble”, apuntó el hostelero, quien tras ese gesto anima a seguir confiando en la generosidad y solidaridad de las personas con los sectores económicos que más están sufriendo los efectos de la crisis económica.

El billete de 50 euros hallado en el sobre no solventará los gastos del local, ni permitirá cubrir el precio del agua o la electricidad ni siquiera de un mes, sin embargo, a Hugo Reguero eso no le importa porque le permitió esbozar una sonrisa que no entiende de réditos económicos y conocer de primera mano la cara más solidaria de una pareja consciente de que la pujante hostelería local lo está pasando mal.