Los portavoces del Partido Popular (PP) en Avilés y en Castrillón consideran que los presupuestos regionales se han olvidado de la comarca: “Pasan de largo”. Eloy Alonso y su compañera avilesina, Esther Llamazares, ilustraron esta idea con unos datos: las cuentas de Barbón dejan a cada avilesino 22 euros por persona y a cada castrillonense, 16. “Y aquí nadie protesta”, señaló Alonso, quien cifró una caída de dos tercios de la reserva regional para su municipio: “En 2019, Castrillón recibió poco más de un millón de inversiones. El gobierno que teníamos en el municipio decía en aquel momento que el PSOE no trataba igual a los municipios que no eran de su signo. En 2020, Castrillón recibió 540.000 euros. ya gobernaba el tripartito, pero no hubo ningún tipo de queja. Resulta que en 2021 hay una caída en picado de la inversión y recibimos 377.000 euros. Y parece que no se queja nadie por ello. Es un presupuesto raquítico”, concluyó. Tanto Alonso como Llamazares echaron en cara a los gobiernos locales de Avilés y de Castrillón sus respectivas cortas influencias sobre el de Barbón. “Avilés dejó de ser la tercera ciudad de Asturias para pasar a ser una ciudad de tercera”, resumió. “El presupuesto para este año viene a ser una réplica, un compendio de cosas, que venían en el presupuesto del año pasado e, incluso, en el de hace dos años”, agregó Llamazares.

La portavoz popular en Avilés criticó la existencia de partidas presupuestarias “como el aliviadero del río San Martín que aparece y desaparece en los presupuestos dependiendo del año en que nos encontremos”, dijo Llamazares. “Pasa exactamente lo mismo con los presupuestos generales cuando hablamos de la ronda norte: un año tenemos partida presupuestaria, pero al año siguiente esa partida desaparece y luego vuelve a aparecer”, subrayó. Criticó el diseño de las cuentas regionales para Avilés: “Hay partidas que se ponen en los presupuestos para que parezca que tenemos algo más”, señaló refiriéndose a la oficina de empleo de la comarca. “Está dotada con 578.000 euros y aparece también en el año anterior. Parece que sólo depende de que el Ayuntamiento de Avilés encuentre un local, un establecimiento adecuado, para que se ponga en marcha. Como si en Avilés no hubiera locales vacíos”, se lamentó. “Esta partida yo creo que va de sumar un poquito a ver si hacemos más presentables las cuentas avilesinas”, insistió la concejala.

Pero lo que más “chirría” a los populares son las reservas para la Formación Profesional: “El antiguo instituto de Valliniello desde que lo dejó la Escuela de Arte está en manos de los vándalos”, recalcó. “Llevamos pidiendo desde la campaña electoral un edificio anexo en el Suanzes para no perder estudios y ahora. Pedimos que la segunda fase de la Escuela de Arte que ya estaba pedida hace dos años. Y es que no aparece ni siquiera una dotación en el presupuesto”, concluyó.