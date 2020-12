Festejos cierra barracas en Las Meanas y La Exposición por las nuevas restricciones

La decisión se tomó en cumplimiento de la Resolución de 18 de diciembre de 2020, de la Consejería de Salud del Principado de Asturias, por la que se adoptan medidas especiales de carácter extraordinario, urgente y temporal de prevención, contención y coordinación, necesarias para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el covid-19. La actividad suspendida en el parque de Las Meanas se corresponde con las atracciones Jumpy, el Tren de la alegría, Scalextric y Carrera de caballos y en la Pista de La Exposición, la noria y el tren infantil. Se mantienen el tobogán y la pista de hielo.

Eugenio Suárez, uno de los feriantes afectados por esta medida explicó: “Teníamos permiso para abrir pero una resolución del Principado del viernes por la noche decía que se prohibían las actividades de feria. No sé por qué llevamos casi un año cerrados así que no pudimos ocasionar contagios”. El afectado sostiene que para instalar su atracción en Las Meanas con permiso municipal “activé los seguros, los camiones, las medidas sanitarias para los artilugios , un gastó de más de 3.000 euros, y ahora esto”.

En la calle, algunos ciudadanos dudan de que la decisión municipal de organizar actividades navideñas que pueden reunir a mucha gente, fuera buena idea. “No me parece bien que las barracas estén abiertas, no lo veo normal, ni la pista de hielo”, sostiene Sonia Álvarez, con una hija de seis años. “No la iba a subir de todos modos. Mi hija hace deporte, está federada y hasta ahora no la dejaban entrenar ni siquiera con los compañeros de la misma burbuja”, aseguró. “Parece que, de repente, en Avilés se puede hacer de todo”, añadió.

La incertidumbre prende en los ciudadanos en estos tiempos de covid. “Cerrar las barracas, no sé, unos días nos dicen una cosa y otros otra. Llevamos así casi un año, todo son dudas...”, señaló la avilesina Berta Pérez mientras paseaba por Las Meanas.