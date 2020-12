De la Madrid: “La historia del teatro Palacio Valdés es también la biografía nunca contada de la ciudad de Avilés”

–¿Por qué decidió escribir la historia del teatro en el año del centenario?

–Era necesario. Se había escrito la historia de sus primeros veinte años y quedaba un siglo más por contar. También era necesario para mí, que había tenido a este edificio como una de mis obsesiones infantiles. Así que, como ya había escrito la primera parte de la historia con mi hermano Vidal, quedaba la segunda parte. El centenario y LA NUEVA ESPAÑA, me dieron el último empujón. Todo quedó en casa.

–¿Qué van a encontrar los lectores?

–Algo poco habitual: la biografía completa de un teatro. Hasta hoy. Con ella va también una biografía de esta ciudad y una historia de los espectáculos en la España de los siglos XX y XXI. Van a encontrar cupletistas, cantantes, películas, bailes, festejos y ecos de sociedad. Van a encontrar rigor y entretenimiento. Y, al fin, van a encontrar argumentos y explicaciones a procesos que, hasta hoy, no se habían contado. Un libro de historia que se lee como una novela. A eso contribuye una edición cuidada por INCUNA y un diseño impresionante de Juan Jareño. Hoy abundan las ediciones digitales baratas, pero este es un libro editado, impreso y encuadernado como los de antes. De lujo.

–¿Qué ha descubierto sobre el teatro de su trabajo en archivos, hemerotecas...?

–Ha sido un proceso largo y enormemente laborioso, que he podido abordar porque llevo años consultando prensa antigua para diversos trabajos. Prensa madrileña y asturiana, sus informaciones de sociedad y espectáculos han sido fundamentales. Sobre todo en los primeros años de vida del teatro, incluyendo la novelesca historia de su inauguración casi imposible. Junto a ella, inacabables expedientes en archivos diversos, entre ellos un dossier con una legión de cajas sobre la restauración del teatro en 1992. La mayoría de los datos y el análisis que aporta el libro es inédito. He descubierto casi todo. Lo mismo que espero descubra el lector. Mucho más de lo que imagina, aunque hubiese leído la serie de LA NUEVA ESPAÑA. Hay mucho más texto, hasta 300 páginas, y muchísimas más ilustraciones.

–¿Cómo ha soportado el paso del tiempo el Palacio Valdés?

–De milagro. Lo pasó muy mal, aunque ahora parezca que, como los personajes de “Cuatro corazones con freno y marcha atrás” de Jardiel Poncela, no cumpla años, sino que los descumpla. Está hecho un chaval. Mejor que nunca. Mejor en cuanto a la programación, siendo un referente en teatro de circuito en toda España y mejor en cuanto a arquitectura. Toda la vida huyendo de la piqueta y ahora está conservado con mimo y en perfecto estado de uso. Otro lujo.

–¿Qué ha supuesto el año de la pandemia para un referente de la cultura como este teatro?

–Un año tan triste como para toda la industria y profesionales de la cultura. No poder abrir, no poder cumplir la finalidad para la que fue creado, que no es otra que repartir arte y alegría, precisamente cuando más se necesita. Para mí tengo el consuelo de que la serie de LA NUEVA ESPAÑA fue la única celebración del centenario oficial del teatro. Eso y la recuperación de “El As”, una de las operetas de la temporada inaugural de 1920. Hay que agradecérselo a otros tres avilesinos de gran talla artística: Tino Varela, Raúl Vázquez y Rubén Díez. Estos días se volverá a escuchar “La Madelón”, y para siempre, quedará este libro.