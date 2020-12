La plantilla de Alu Ibérica pide apoyo del Gobierno en el proceso judicial

Lo que se avecina, por el momento, es una vista en la Audiencia Nacional fechada para el próximo 4 de febrero. Los sindicatos acusan a Riesgo, a Parter y a Alcoa de haber pactado una venta fraudulenta. Está pendiente de que también se admita a trámite una segunda querella, esta vez por la vía penal. Los representantes sindicales consideran que las tres empresas se aliaron en el grupo actual al frente con el fin de delinquir.

“La vía judicial está abierta porque no nos han dejado otra opción. El Gobierno de Madrid nos ha abandonado. No sirve personarse en unos procesos y dejarnos a nosotros en la estacada después”, se lamentó De la Uz. “Nos están convenciendo de que si no vienen con nosotros es porque no ven una estafa y si eso es así es porque ellos fueron los responsables de esa estafa”, añadió el líder sindical.

El Ministerio de Industria avaló en julio de 2019 un acuerdo según el cual Parter se hacía con las fábricas de Avilés y de La Coruña de la antigua Alcoa. Intentó entonces que los trabajadores también avalaran esa misma operación. A partir de ahí se sucedieron episodios en una crisis que en 2021 entra en su período de descuento.

La vía judicial, sin embargo, no se queda en estos dos pleitos: están abiertas causas por no pagar los premios de vinculación, los planes de pensiones, las ayudas sociales, las nóminas y hasta la paga extra de Navidad, que algunos aún no han visto.