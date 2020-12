Los tres despidos en el Ayuntamiento enconan las relaciones laborales

Las tres trabajadoras, cada una por su lado, consiguieron que el Juzgado de lo Social de Avilés y el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declararan la improcedencia de los despidos. Y una de ellas, además, logró que el Supremo le diera la razón sin pararse a discutir los argumentos que había presentado el Ayuntamiento de Avilés en su búsqueda de casación. Y así están desde hace dos años. Los sindicatos municipales aseguran que el gobierno prevé pagar 115.000 euros de indemnización a las tres, pero la carrera judicial no se detiene con su marcha. Así que el juez dispondrá en una próxima sentencia la cuantía total a abonar a las despedidas.

Los sindicatos se reunieron el viernes con los grupos de la oposición con el fin de explicar una situación intrincada que tiene su base en un nivel de temporalidad en el Ayuntamiento de un 40 por ciento, es decir, que casi la mitad de los laborales no tienen su puesto en propiedad. “La temporalidad la arrastramos desde hace años y toda ella es responsable de los socialistas”, señaló Agustín Medina, concejal de Cambia Avilés. Los trabajadores quieren que los grupos de la oposición pidan la retirada de los ceses y en eso andan ahora: buscando la fórmula jurídica para ello (no pueden hacerlo para este próximo Pleno). “Esta situación no tiene ni pies ni cabeza”, apuntó Mercedes García, representante de UGT en el Ayuntamiento.

Fernando Garrido, de USIPA, alerta del peligro que suponen los tres despidos: “La posición del gobierno es difícilmente defendible: las tres cuentan con sentencias a su favor, con años de servicio, lo que ya están dejando de tener es fuerza para seguir la lucha”, sentenció. “Si esta medida finalmente se materializa lo que nos espera es lo peor de todo: que 140 compañeros en la misma situación se vean en la misma situación”.

El origen del problema, según explican, son dos sentencias de 2012: una ganada por el CSIF y otra por USIPA. Las dos dicen que las plazas de laborales se tienen que “funcionarizar”. Eso se llevó a cabo de acuerdo con el Pleno. En 2016 hubo una oferta pública de empleo y estas plazas “funcionarizadas” salieron a concurso, las ocuparon tres personas y se ha producido, dice el gobierno, dobles puestos y no hay dinero para asumirlo.