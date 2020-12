Los barrios avilesinos claman por la iluminación navideña: “Pagamos los mismos impuestos”

La Navidad va por barrios y el alumbrado, otro tanto. Las calles de la ciudad están iluminadas y eso permite llenar de luz y color un ambiente enrarecido por la crisis sanitaria y su efectos sobre la economía, sobre todo de las personas más vulnerables y de los pequeños comercios y negocios de hostelería que han sufrido lo suyo durante la pandemia. El centro de la villa cuenta con arcos, adornos e incluso hasta villancicos.

Versalles está también iluminada por el esfuerzo de la UCAYC y las asociaciones de vecinos y festejos, en La Luz, la entidad vecinal peleó hasta poder financiar el alumbrado navideño de casi todo el barrio. Pero en el resto de parroquias apenas hay motivos navideños y los que están colocados son gracias al esfuerzo de las entidades como, en el caso de Miranda, que han decorado la plaza Santa Ana y el local vecinal.

“Pagamos los mismos impuestos que en Avilés, porque pusieran un arco no pasaba nada”, señala Félix Rodríguez, dirigente vecinal del barrio. En Valliniello no hay luces de Navidad y los vecinos, aunque no les importaría un luminoso por estas fechas sufragado por las arcas municipales prefieren “atender a las luces que están todo el año: desde el puente Azud a la Palmera estamos a oscuras y ahí se incluye la entrada al Niemeyer”, señala Javier Díaz.

Pedro Majada, presidente de la asociación vecinal de La Magdalena, es claro cuando de la iluminación navideña en su barrio: “Nunca tuvimos nada pero no estaría de más un motivo a la entrada de las calles, eso sí, nos parece más importante un buen mantenimiento en la zona de La Grandiella, que tiene un problema crónico”, apuntó Majada.

En Villalegre, la asociación de vecinos decidió no “cargar con más gastos al comercio” y suspendió su plan de alumbrado. En Llaranes, la entidad vecinal presidida por Carmen Ovies incidió en que las luces de Navidad municipales “están puestas en el centro, no en los barrios”. Es más, las que lucen en la plaza de Llaranes son cosa del tejido asociativo del barrio. “En La Espina, el Ayuntamiento iluminó un árbol”, apostilla Ovies. Y en La Carriona, los vecinos están quejosos por la ausencia de alumbrado festivo: “No tenemos nada de iluminación y claro debería de haber algo ya que también somos Avilés”. Así las cosas, la iluminación navideña va por barrios.