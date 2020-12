Juan Ramón Fuentes, autor de “John Start Mill, defensor de las mujeres”: “Necesitamos un feminismo sereno y claromoso para construir una sociedad feliz”

–¿Por qué decidió profundizar en la figura de Stuart Mill?

–Realicé la tesis doctoral, que leí en 2010, investigando a este filósofo, concretamente su filosofía en torno a la educación. He leído su obra, que es muy amplia, y también reflexiona filosóficamente en torno a la mujer, entre otros muchos temas.

–¿Cual era la situación de las mujeres durante la época victoriana?

–En la época en que Stuart Mill publica “El Sometimiento de la mujer,” la obra es un grito contra la situación de esclavitud en que vivía entonces la mujer. Eso se traduce en esferas concretas: en la familiar, que queda en un segundo plano, sometida al varón, ya fuera su padre, su hermano, y su esposo. No tenía derechos ni de sus propiedades, las cuales pasaban al esposo al casarse. Al casarse debía derrochar complacencia con todos los miembros de la familia, especialmente con los varones. Igualmente, la mujer victoriana tenía vedado el acceso a los estudios superiores, y eran muchas las que no tenían ni estudios básicos. Al estar en casa, encerrada, no tenían acceso a la vida pública. Todo era un mundo de hombres.

–¿Qué ha cambiado y qué permanece?

–Desde aquel lejano 1869 en Inglaterra hasta nuestros días sí que entiendo que han cambiado bastantes cosas, pero eso no es suficiente para sentirse plenamente satisfechos. Entre los cambios que se han dado, es cierto que la mujer puede elegir su modo y proyecto de vida, si desea casarse o no; puede acceder a la educación en todos sus niveles y etapas; puede acceder al mundo laboral y desarrollar sus capacidades y talentos en un puesto de trabajo; también puede participar en la vida política desempeñando cargos, trabajando por la mejora de su comunidad. Pero desgraciadamente hay cosas que permanecen, ya que existen países hoy día donde la mujer todavía está sometida al varón. Incluso entiendo que laboralmente hablando existe la denominada brecha salarial que padecemos en nuestro mundo más occidentalizado, ocurriendo que mujeres tan válidas o más que los varones perciben salarios inferiores al varón, realizando el mismo trabajo. Es un absurdo y un insulto a la igualdad, contra la que clamaría el propio Stuart Mill.

–¿Qué enseñanzas cabe importar de aquella época?

–La continuada necesidad de demandar y clamar todos, hombres y mujeres, por la igualdad efectiva en todos los espacios de cualquier sociedad, es decir: familia, empleo, educación, acceso a la política, etc. Stuart Mill se implicó vivamente en denunciar esta injusticia en su tiempo y le valió ser ridiculizado, insultado y humillado incluso en medios de comunicación de la época, tachándolo de afeminado por salir en favor de la necesaria y justa igualdad de la mujer. Creo que Mill envía en su obra un mensaje de ánimo a todos, hombres y mujeres, a seguir trabajando por esa igualdad. Y especialmente me parece que otra enseñanza destacable es que el feminismo de John Stuart Mill es un feminismo sereno, clamoroso, pero sereno en el que concibe que es necesario que trabajen en él tanto la mujer como el hombre, juntos, de la mano porque así es como pueden construir una sociedad más feliz para todos, caminando juntos de la mano y no enfrentados.

–¿Cuál fue su mayor descubrimiento de la etapa de Mill?

–Para John Stuart Mill, la esencia del ser humano, nuestra esencia y sustancia es la libertad, esa libertad que él define como el poder ejercer como soberanos de nuestra propia persona sin interferencias, sin más límite que no dañar al otro.

–¿Existe hoy algún estereotipo común a esa época que debamos superar?

–Creo que hay que superar el estereotipo que el propio Mill denuncia, ese que quiere fundamentar la superioridad del varón sobre la mujer exclusivamente por la fuerza física. Creo que supone reducir todo lo que es la mujer (inteligencia, capacidad, versatilidad, intuición y mucho más) a una parte, la fuerza física que sí parece cierto el hombre posee. Pero del hecho de que la mujer sea distinta en lo relativo a fuerza física, con menos fuerza (y puede ser discutible) que el varón, no se sigue que sea inferior.

–¿Se plantea continuar la investigación con otros personajes masculinos que hayan trabajado la psique femenina?

–En principio no. Me atreví en el caso de Stuart Mill porque tiene una interesante reflexión filosófica sobre la mujer y sobre su necesaria defensa en lo tocante a la igualdad en la sociedad. Que lo haga un varón, parlamentario como él era, y en su época tan convencional socialmente hablando, me parece algo destacable y es digno recordar. No es el único varón, yendo a nuestro terruño patrio no podemos olvidar al P. Benito Jerónimo Feijoo, que ya en 1734 en su Teatro Crítico, ponía el grito en el cielo por la situación de desigualdad de la mujer, ya que la entendía como igual al varón.