“No dejaría por nada la interpretación, a pesar de las dificultades e incertidumbre”

–Entonces es Carmen de Burgos.

–Eso es. Es una serie documental. Tiene dos partes: una son las entrevistas de los expertos y en la otra, la dramatización de la vida de la escritora, de la mujer de verdad.

–Es una desconocida.

–Y no entiendo cómo puede ser. Fue una mujer increíble. Fue la primera reportera de guerra española y nadie lo sabe.

–Estamos hablando de una mujer entre los siglos XIX y XX.

–Y es más moderna que cualquiera de mis amigas, que cualquiera. Dejó al marido, llegó a Madrid, entró en el mundo bohemio. Estableció una relación abierta con Gómez de la Serna, que era su novio, veinte años más joven que ella.

–¿Y cómo le da vida?

–Cuando recibo la propuesta miro en Google porque no la conocía de nada. Vi un documental de su vida, un documental muy así. Y me puse a trabajar, con la responsabilidad de dar vida a una mujer que existió de verdad, que representó tantas cosas. El director del capítulo lo tenía todo muy claro así que sólo me tocaba poner el corazón y toda la verdad que pueda.

–Cambiemos de tercio. Es usted avilesina.

–Avilesina avilesina. Me licencié en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD), en Gijón. Creo que la mía es la cuarta o quinta promoción. Aquellos años en la Escuela de Gijón fueron los mejores de mi vida: me lo pasé genial, estudiaba algo que era absolutamente vocacional. Tenías 18 años y te pasabas todo el día allí.

–¿Qué profesores recuerda?

–A todos. A Eladio de Pablo, que me dirigió en un espectáculo basad en “La Regenta” (“La larga noche de bodas de Anita Ozores”). A Enrique Villanueva, que me dio Interpretación, a Joaquín Amores... a todos.

–Nunca trabajó en Asturias.

–Terminé la carrera y unos meses después conseguí una beca de la Caixa para hacer un máster en Madrid. Y me fui y luego me fui quedando en Madrid. Sin embargo, antes de todo eso estuve un tiempo con “Teatro Demente” haciendo una versión de “Cosè fan tutte”.

–Y se metió en un culebrón.

–El primer cásting que hice fue en “Amar es para siempre”. Fue el primero y me cogieron. Hacíamos un capítulo al día: una barbaridad. No tenía papel principal, así que podía tener un poco de vida. Así estuve dos años: ocho horas de trabajo y luego veinte páginas de memorización al día.

–Vaya.

–Como lo tienes que hacer, pues lo haces. No sé cómo, bueno, sí: sin tener vida. En la época de “Acacias 38” no tuve amigos, ni familia Me recogían a las seis de la mañana, me pasaba la vida en el estudio.

–Y, pese a eso, me da que no renunciaría a la interpretación.

–A pesar de las dificultades, a pesar de la incertidumbre en la que vives no lo dejaría. Y no lo haría gracias al apoyo de la familia: compensa con las dificultades con las que te encuentras.

–¿Y ahora?

–Estamos con “Tabú”. Llevamos dos años llenando la sala Nave 73.