José María G. Roces, coordinador Cs Avilés: “Es posible que apoyemos las cuentas, ¿vamos a poner más palos en las ruedas?”

–¿Cuál es su principal reto?

–Cambiar la ciudad, pero no con medidas paliativas, quirúrgicamente. Hay que meter mano en Avilés. Parece que la ha picado la mosca tsé-tsé. La gente se va, no ve solución ni para el ocio ni para el negocio. Aparte de la pérdida de trabajo, veo falta de ilusión. Antes se venía aquí. Gijón y Oviedo crecieron desde 1979 y Avilés no.

–¿Y cómo se puede cambiar tan drásticamente la ciudad desde la oposición?

–Necesitamos convencer a los ciudadanos de que tenemos ideas suficientes para darle un giro copernicano a la ciudad y hacerla dinámica, divertida, que la gente tenga ganas de volver aquí. Para cambiar la ciudad hay que tener posibilidades de gobernar. Avilés necesita que todos nos pongamos de acuerdo en las cuatro cosas fundamentales. El PSOE es el partido al que menos posibilidades veo de sacar adelante las cosas. A los hechos me remito. Llevan 41 años con cuestiones básicas por resolver (la ronda norte, las vías...). La última mentira es el centro de FP de La Grandiella. De momento no hay nada, cuando lo vea en los presupuestos regionales hablaremos. Los socialistas son los primeros responsables de que la ciudad esté adormecida.

–Pues da la sensación de que su partido se entiende bien con el PSOE de Avilés. En lo que va de mandato el gobierno ha sacado adelante todos los asuntos importantes de su mano.

–Sí, claro, eso quiere decir que somos influyentes y que gracias a nosotros se van sacando cosas adelante. Es la otra manera de verlo.

–Otros grupos de la oposición dan por seguro que el gobierno tiene garantizados los presupuestos de 2021 con el apoyo de Ciudadanos.

–Es posible, sí, sí. ¿Qué vamos a poner más palos en las ruedas?

–Cree que es fundamental sacar adelante las nuevas cuentas...

–Claro, lo que hay que hacer es el mejor presupuesto posible. Pero el presupuesto anual no arregla la ciudad. Eso es otro tema. Son dos cosas distintas. Y a ver si la gente acaba de enterarse de que son dos cosas diferentes. Lo que no voy a hacer yo es contribuir con nuestros votos a que esto siga más adormecido y tengamos una prórroga presupuestaria. Avilés necesita dinero. Si no hay ideas, al menos usemos el dinero disponible.

–¿Y qué ideas tiene usted?

–La ría, hay que arreglar todo eso, las vías, el transporte público, la comarcalización. Soy partidario del ayuntamiento único. Un ayuntamiento de 120.000 habitantes cambia el panorama drásticamente. En esto no encuentro nadie que me apoye.

–¿Cree que su partido debe apoyar los presupuestos regionales?

–Yo solo me ocupo de Avilés.

–Pero por la regla de tres que utilizó, ¿Asturias también necesitará dinero?

–Sí, y creo que está en el ánimo del partido. Hay otros partidos que son auténticas antiguallas y que no van a favorecer nunca una modernización de Asturias ni de Avilés ni de Oviedo ni de nada, esos que están hablando todo el día de asaltar los palacios de invierno. Ya no hay palacios y ya no hay invierno, ya está bien. El progreso es ir hacia adelante.

–Retiraron la portavocía a la que fue su candidata, Carmen Pérez Soberón, por la división en el grupo municipal . También deja de ser el enlace con la ejecutiva, ¿han vuelto las aguas a su cauce?

–Más que distonía había alguna disfunción en el engranaje. No había buena comunicación, tardaba mucho en llegar la información, no se nos trasladaba bien.

–¿Se marca como reto sacar músculo al partido en Avilés?

–El tema de la afiliación tiene importancia pero no es determinante. Queremos gente que se comprometa. Quiero atraer a personas de la sociedad civil para importar sus ideas. Me importan más las ideas y el trabajo que la afiliación.