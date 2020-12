La Policía Local de Avilés ha levantado un total de 39 actas por infracción dentro de la campaña de control de las medidas higiénico sanitaria decretadas por la Consejería de Salud del Principado de Asturias para hacer frente al covid-19. La campaña fue realizada por la Unidad Administrativa y de Servicios Especiales (UASE) de la Policía Local en coordinación con la Consejería de Salud. De ellas, 15 correspondieron a comercios minoristas y 24 a locales de hostelería.

Las comprobaciones consistieron en el uso de mascarilla por parte de empleados y clientes, controles de aforo, distancia interpersonal, señalización de flujo de clientes, medidas de higiene y prevención generales (disposición de geles hidroalcohólicos y/o jabón para empleados y clientes, ventilación, limpieza y desinfección de los locales al menos dos veces al día), registro y control de clientes en los casos que así lo requiriesen, y la prohibición de consumo en barra y límite de 4 personas por mesa en hostelería.

Entre el 3 de noviembre y el 20 de diciembre, se inspeccionaron un total de 186 establecimientos dedicados al comercio minorista, agrupados en los siguientes tipos de actividades: oficinas, despachos y gestorías (12), academias, autoescuelas y centros formativos de docencia no reglada (12), administraciones de loterías (3), tiendas de alimentación (42), bienes de primera necesidad, farmacias y parafarmacias (4), carnicerías (8), clínicas veterinarias y alimentación animal (3), decoración (2), electricidad (2), electrodomésticos (6), estancos (14), ferreterías y repuestos (9), floristerías (3), informática (3), inmobiliarias (3), quioscos (8), lavanderías (2), librerías y papelerías (8), empresas de mensajería y paquetería (2), ópticas (5); peluquerías (19), pescaderías (3), productos higiénicos (5), agencias de seguros (4), salones de tatuaje (2) y tiendas de pintura (2).

Los locales fueron elegidos aleatoriamente tanto en la zona centro como en los barrios, distribuyendo equitativamente las inspecciones tanto por zonas como por tipos de actividad. La campaña estuvo condicionada a que durante las primeras semanas algunos tipos de establecimientos no podían abrir debido a las restricciones vigentes hasta el 14 de diciembre, fecha en la que la hostelería, la restauración y el comercio textil, entre otros, pudieron reiniciar sus actividades.

Se levantaron 15 actas por infracciones detectadas durante las inspecciones:

10 de ellas relacionadas con la falta de uso de la mascarilla por parte de los empleados o los clientes en el interior del establecimiento.

2 por carecer de gel hidroalcohólico o producto similar con eficacia virucida a disposición de los clientes.

2 por carecer de señalización que permita a los clientes tener referencias de la distancia interpersonal en el interior del local.

1 por carecer de los registros de control de clientes atendidos, sólo aplicable a determinados tipos de actividad, en este caso en concreto, una peluquería.

Reapertura de hostelería y restauración

Por otra parte, con la reapertura desde el 14 de diciembre de los sectores hostelero y de restauración, la Policía Local ha dado continuidad a la campaña de inspección de locales, con el objeto de alcanzar hasta finales de año los 100 establecimientos de este tipo. A fecha de 21 de diciembre se habían inspeccionado ya 62 bares, cafeterías, sidrerías, y su respectivas terrazas.

Se realizaron 24 actas de denuncia, lo que revela un mayor índice de incumplimiento respecto al sector minorista no hostelero, si bien los motivos de denuncia en este caso se reparten a partes iguales entre irresponsabilidades de los clientes y del propio establecimiento.

Así 12 de las denuncias cursadas corresponden a clientes que fuman en la terraza a menos de 2 metros de distancia de otras personas o que no se colocan la mascarilla cuando no están comiendo ni bebiendo. Las otras 12 denuncias se corresponden a incumplimientos propios del establecimiento y sus titulares, tales como tener el mobiliario incorrectamente desplegado, estando las sillas de diferentes mesas a una distancia inferior a los 2 metros, permitir que grupos de más de cuatro personas por mesa, dispensar bebidas en la barra o en mobiliario que no permita el consumo sentado, o no limpiar las mesas/sillas entre cliente y cliente.