Los usuarios critican el bloqueo de la entrada a la Escuela de Arte

“Es inconcebible que se haya permitido la colocación de semejante mamotreto a escasamente un metro de la fachada de la Escuela, justo delante de la puerta principal de acceso a la misma. Para entrar y salir tenemos que pasar casi de lado, y no contentos con habernos ‘tapiado’ literalmente el acceso, cada día ponen artilugios nuevos –jaimas laterales sin ir más lejos– que obstaculizan el paso”, protesta una profesora que, según afirma, dirigió su quejas a Salud Pública pero sin éxito. “Hay otro agravante del bloqueo de acceso que nos han hecho, y es que estamos en plena pandemia y se supone que deberían darse facilidades para guardar las distancias, no obligarnos a usar un pasadizo donde no se pueden cruzar dos personas”, añade la profesora. Como medida extraordinaria hasta las vacaciones escolares, la dirección del centro ha abierto la puerta lateral que da a la cuesta de La Molinera. Lo que no quita para que pidan al Ayuntamiento que en el futuro tenga más “tacto” a la hora de ordenar los espacios festivos.

Por su parte, el grupo municipal Vox, también evidenció su malestar por el montaje y posterior cierre de las atracciones de feria en La Exposición. Y piden ayudan para los feriantes igual que otros sectores.