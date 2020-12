Cambia y el PP frenan una declaración institucional en apoyo de la gran industria

La historia se repite. Hace un año se vivió en el salón de plenos una escena similar, entonces a cuenta del resultado de la última subasta eléctrica. En aquella ocasión, el Pleno urgió al Gobierno central el estatuto de grandes consumidoras eléctricas y un marco estable tras el resultado de la puja, que supuso un mazazo para estas tres compañías. Entonces CA también se abstuvo, frenando la declaración institucional. El resto de grupos votaron a favor.

La moción aprobada ayer insta al Gobierno de España a dotar con presupuesto suficiente aquellas partidas destinadas a maximizar las ayudas contempladas en el nuevo marco legal eléctrico, tanto las previstas para el desarrollo del estatuto como las relativas a las compensaciones de costes indirectos de CO2 (en este caso, hasta la cuantía máxima permitida). También a “implementar mecanismos sustitutivos de las subastas de interrumpibilidad de tal forma que se contemplen las singularidades de la industria altamente consumidora energética asturiana y de la comarca de Avilés”.

El discurso de la confluencia fue el mismo que hace un año, si bien ahora los partidos que la integran (Podemos e IU) están representados en el Ejecutivo central (el PSOE gobierna en coalición con Unidas Podemos), como recordó ayer más de un partido. “Las multinacionales piden dinero con la amenaza de irse a otros países. Estamos debatiendo una propuesta que pide más dinero público para subvencionar a multinacionales privadas. ¿De dónde y a cambio de qué? ¿Qué nos van a ofrecer a cambio? El tiempo pasa y seguimos en el mismo debate. Con la crisis de Alcoa se demostró que la solución era la nacionalización”, defendió el concejal Primi Abella.

Los populares argumentaron su abstención en que el Estatuto recién aprobado “es una tomadura de pelo”. “Pedro Sánchez ha engañado a Asturias. El PP impugnará el real decreto administrativamente y jurídicamente. Los empleos que dependen de estas industrias están en grave peligro a medio o largo plazo. Madrid está haciendo un experimento con gaseosa y la gaseosa es la comarca de Avilés”, aseveró el concejal del PP Pedro de Rueda.

Los portavoces de Vox y Ciudadanos incidieron en que el Estatuto electrointensivo “es muy lesivo” para la industria comarcal pero suscribieron los acuerdos de la moción. “Hay que buscar fórmulas para que la comarca no caiga en picado por estas decisiones del Gobierno central, en el que no solo está el PSOE sino también Cambia Avilés en la medida en que están representados sus partidos. No estoy convencido de que sirva para mucho. Apoyamos, pero con crítica al Gobierno”, explicó Javier Vidal García, portavoz de la formación naranja. “No podemos dejar pasar cualquier oportunidad, por mínima que sea, para que haya un cambio radical en las desastrosas medidas aprobadas por el Gobierno de España”, apuntó su homóloga en Voz, Arancha Martínez Riola.

El portavoz del PSOE, Manuel Campa, zanjó así el debate: “Hay dos formas de trabajar: o nos quedamos como estamos y convertimos Avilés en el museo de lo que fue la industria del siglo XX, o incorporamos nuestras peticiones al Gobierno para seguir siendo la cabecera de la industria moderna del siglo XXI”.

El último pleno ordinario del año se dio luz verde a inversiones que suman 1,5 millones de euros.

En el último pleno ordinario del año se dio luz verde a inversiones que suman 1,5 millones de euros. Lo que se aprobó, por unanimidad, fue la plurianualidad del gasto (se acometerán con financiación de los ejercicios presupuestarios 2020-2021). Se trata de la instalación de calefacción y ventilación en la Biblioteca de La Luz (88.504 euros), la rehabilitación de la cubierta y fachadas del edificio municipal El Foco (150.000), la reforma de dos vestuarios en el Complejo Deportivo Avilés (99.953), la sustitución del pavimento de la pista de atletismo “Yago Lamela” y de la de calentamiento del complejo deportivo del Quirinal (600.000 euros), la instalación de luminarias led en el campo de fútbol del Complejo Deportivo de Miranda (80.000) y la construcción de dos centros sociales en el Nodo y Jardín de Cantos (500.000).

El Pleno también activó el inicio de la contratación, por un periodo de diez años, del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, que como adelantó este periódico tendrá un coste de casi 66 millones (la confluencia votó en contra y el PP y Vox se abstuvieron). Asimismo, se dio luz verde a la modificación de la relación de puestos de trabajo y de la plantilla municipal en las áreas de Secretaría, Recursos Humanos y Sistemas de la Información. Según expuso la Alcaldesa, el retraso en la presentación del anteproyecto de presupuestos se debe a que estaban pendientes estos cambios, que tienen reflejo en las cuentas. Mariví Monteserín también se refirió a la última crisis laboral en el Ayuntamiento de Avilés tras los reproches de la oposición (hay convocada una huelga el día 30 del personal municipal por el despido de tres trabajadoras que llevan más de veinte años en el Consistorio y pese a haber ganado la batalla en los tribunales). “No es plato de gusto despedir a nadie, es un proceso doloroso. Pero hay un principio fundamental: quien aprueba una plaza desplaza a un interino. Si encuentran la fórmula para solucionar esto tráiganla y la debatimos y votamos en el Pleno. Yo no la he encontrado”, se dirigió Monteserín a los grupos de la oposición en la última sesión ordinaria del año.