Trabajadores de seguridad en Arcelor se concentraron ayer a las puertas de la empresa, en la entrada desde Trasona, para manifestar su disconformidad por el acuerdo que contempla nuevas funciones para ellos. Según figura en la convocatoria de ayer, y “ante la pasividad de la empresa en el conflicto por ellos generado, se ha acordado que la plantilla dejará de realizar las funciones que no son propias de sus profesión o categoría”. Y señalan específicamente como esas tareas que no desarrollarán en adelante: repostar los vehículos del servicio, realizar traslados al taller, empresa de alquiler, etc; traslados entre factorías, e instruir a los compañeros de delegación.