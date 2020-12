Mucho ruido y pocas nueces. Con este dicho popular se resume el pleno extraordinario que se celebró ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Avilés para ampliar las ayudas directas para paliar los efectos de la pandemia. La sesión, de apenas hora y media, se convirtió en un mero debate cargado de reproches entre el gobierno y los partidos de la oposición. Tras cada sigla, un alegato en defensa de los damnificados. En el epílogo, un rapapolvo de la alcaldesa Mariví Monteserín a la oposición por haber convocado un pleno sin que se produjera ninguna votación ante la falta de propuesta de acuerdo concreta: “Menos demagogia, menos ruido y más realidad”.

Más de un mes se lleva cociendo el pleno en cuestión, una sesión que solicitó el grupo popular con el respaldo del resto de la oposición hace semanas. Tras varias correcciones en la solicitud (no había pasado el filtro de los técnicos) y acusaciones de la oposición (reprochó a los socialistas estar obstaculizando la sesión), se acabó convocando el mismo día del pleno ordinario de diciembre, pero en sesión vespertina. En el texto definitivo se instaba a la Alcaldesa a ampliar ya en 500.000 euros la partida de ayudas directas a los damnificados por los cierres otoñales de negocios y que, de no ser posible la ejecución en este ejercicio de esa suma, que el 2 de enero se lleve a cabo una modificación en la prórroga presupuestaria habilitando 1,9 millones que supuestamente quedaron sin ejecutar en 2020.

No se aprobó nada porque no había nada que votar. “Pidieron un pleno extraordinario y no tiene una propuesta de acuerdo. ¿Por qué no la hay? Porque no hay una propuesta de acuerdo viable. Por eso instan a la Alcaldesa, para que se enfrente en solitario a esta situación. Cuando uno tiene la lengua larga, tiene que tener la costilla dura. Aquí solo se resuelven las cosas si se votan, si no, no sirve para nada. Tenían que haber propuesto partidas y de cuáles otras se trasladaban para compensarlas. Y ustedes no han hecho eso”, concluyó Monteserín.

Hubo cruce de reproches sobre mociones previas. Cambia Avilés acusó al PSOE de no haber apoyado en el último pleno la que la confluencia había consensuado con una plataforma de afectados, Vox recriminó a Cambia que ese mismo texto se había consensuado entre los grupos y fue Tania González quien lo registró en solitario y Ciudadanos repartió estopa diciendo que “con esto algunos pretenden obtener votos cautivos”.

La confluencia y el PP insistieron en que si se hubiese actuado de forma inmediata habría sido posible una modificación presupuestaria para engordar las ayudas directas de 400 euros. “Habrá autónomos en los Servicios Sociales el año que viene. Estamos aquí para proponer, por mucho que les moleste”, concluyó la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares.