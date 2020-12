Breve historia de una maldición

Con el boyante fin del siglo XIX la burguesía avilesina decidió darse un homenaje construyendo un teatro de ópera y Manuel del Busto trazó los planos. Entre la colocación de la primera piedra y la primera función pasaron veinte años de desventuras, abandonos y amenazas de derribo. Abrió sus puertas gracias al dinero de un filántropo con la faltriquera llena por la Gran Guerra, pero tuvo que vencer tres huelgas, un boicot de los trabajadores teatrales de toda España, que lo trataron de nido de esquiroles y sortear el ataque organizado de las damas de Acción Católica, que lo trataron de templo de la lujuria. Un milagro.

Medio siglo más tarde, cuando ya era un vecino imprescindible de Avilés, el teatro cerró. Volvió la ruina, el abandono y el expolio, mientras el derribo rondaba cada vez más cerca. Y así pasó otros veinte años de agonía hasta que el último movimiento ciudadano de la villa pudo rescatarlo de la piqueta consiguiendo un teatro público con una de las mejores carteleras de España.

Fueron casi tres décadas hasta llegar a 2020, fecha redonda en la que, decían, se celebraría un centenario oficial por todo lo alto y a todo lo largo del año. No existió. Una pandemia mundial (total, nada) llegó para, entre otras cosas, cerrar la puerta de los teatros. Eso sucedía al mes siguiente de que un servidor se decidiera a escribir la historia del teatro en LA NUEVA ESPAÑA como parte del centenario. Volvió la maldición.

Durante los largos días del confinamiento las páginas de los periódicos mermaron, no había más noticia que la pandemia, sólo dos titulares: enfermedad y muerte. Como la vida corría peligro el relato del teatro estuvo a punto de desaparecer. Cuando lo principal peligra, lo accesorio muere. Las cosas importantes se acababan. Y las personas se marchaban sin un adiós.

Pero en el periódico decidieron resistir. Se libraba una guerra y, como en todas las guerras, hay que mantener alta la moral de la retaguardia. Sabia decisión que convirtió a aquella historia en la única celebración del centenario. Lo único positivo que se abría pasó cada domingo entre páginas cenicientas. Un año de narración. Cuarenta entregas de esperanza. Con todo eso y muchas otras cosas más, decidí escribir un libro.

Y la maldición volvió a asomar. Estás loco, me dijeron, es el peor año para editar un libro. El peor de la historia. No les faltaban argumentos a quienes tal cosa sostenían. Mejor esperar, me dijeron. Pero, como el centenario era entonces y el bicentenario tal vez me encontrase ocupado, decidí aprovechar los tiempos ya que otros no había.

Busqué apoyos para iniciar el proyecto y no los encontré en Avilés. Vaya por Dios. Fue entonces cuando apareció la Asociación para el Estudio de la Arqueología Industrial y el Patrimonio Cultural y Cultural (Incuna) y lanzó la empresa adelante pensando que la historia de un teatro era de interés para el mundo de la cultura y del patrimonio. Para todo el mundo. Y el libro comenzó a caminar. Ya tenía fecha de nacimiento, pero una cadena de desgracias hizo que se parase cuando ya estaba en imprenta y las máquinas habían tirado las pruebas definitivas. Parecía el final. La maldición, otra vez.

Con gran audacia editorial, Incuna buscó otro lugar para llevarse el libro y sacarlo a la calle antes de concluir 2020. De Gijón a Navarra. Y allí imprimieron y consiguieron elegantes páginas hasta formar una obra que, otra vez con la colaboración de LA NUEVA ESPAÑA, ha llegado a kioscos y librerías escoltada por una gran acogida de los lectores. Mil gracias.

No hay maldición que cien años dure. De nuevo la gente de Avilés estaba allí para llegar en el último momento, en el peor del siglo, y salvar a su teatro.