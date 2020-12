Los partidos se cruzan reproches por la falta de unidad en proyectos cruciales

Los portavoces de los cinco partidos representados en la Corporación de Avilés hacen balance a iniciativa de LA NUEVA ESPAÑA del año que acaba y exponen sus ideas para 2021. Inevitablemente, el covid condiciona sus palabras. La magnitud del daño que ha causado la pandemia –y no solo por las muertes causadas– no está en discusión, como tampoco las dificultades para paliar sus consecuencias. Pero es precisamente ahí, en el enfoque local de las medidas a adoptar a partir de ahora, donde los partidos difieren. La oposición mete presión a un gobierno, el socialista, que defiende estar haciendo todo lo humanamente posible con los recursos disponibles.

¿Qué ha supuesto el año covid para Avilés?

Manuel Campa (PSOE): Preocupación constante por el impacto de la pandemia. Recuerdo marzo como un momento en el que pensabas que no ibas a tener manos y pies suficientes para tapar las vías de agua que podían surgir. Pero el trabajo de todo el personal de la casa nos permitió conseguirlo. Los Servicios Sociales estuvieron muy ágiles. Hemos duplicado las ayudas de emergencia y de vivienda para responder a las nuevas necesidades que surgían en la ciudad. Logramos mantener la capacidad inversora del Ayuntamiento en un momento especialmente difícil. La Policía hizo un extraordinario trabajo para garantizar el cumplimiento de las exigencias sanitaria y proteger a toda la ciudad. Y así todo el personal municipal. Nuestro Ayuntamiento respondió a la urgencia del momento avanzando en el desarrollo de cuestiones de futuro fundamentales.

Tania González (Cambia): Nadie podría imaginarse hace un año, por estas fechas, que íbamos a vivir un acontecimiento tan dramático como la pandemia del covid. Ha sido un año de mucho sufrimiento para muchísima gente en lo personal, lo familiar, lo económico, lo laboral… Seguramente tendrá un impacto social que aún desconocemos y por eso es necesario anticiparse. Si algo hemos aprendido de esta crisis es que solamente saldremos de ella en común, con una mentalidad solidaria. Nos preocupa mucho el impacto que esta crisis está teniendo sobre Avilés, en lo social y en lo económico. Nos preocupa la pérdida de empleo, las familias que se están viendo en situaciones muy difíciles, los 89 desahucios que ha habido en nuestra ciudad… El año 2021 tiene que implicar para Avilés un nuevo modelo que ponga en el centro las necesidades sociales, que no deje a nadie atrás, que garantice unos servicios públicos adecuados y que proteja a sectores que son clave para la ciudad.

Esther Llamazares (PP): El año que estamos a punto de dejar ha sido probablemente el más difícil que nos haya tocado vivir como sociedad. El miedo, la enfermedad y el dolor por la pérdida de miles de ciudadanos a causa de la pandemia, dejará una huella imborrable de lo que ha representado este año 2020 para todos los ciudadanos; a expensas por supuesto, del tiempo incierto que aún nos queda de convivencia con la enfermedad, porque tristemente con ella entramos en el 2021. La crisis sanitaria ha generado un profundo impacto y considerando sin duda alguna que es nuestro principal problema, somos a la vez conscientes de que ni mucho menos es el único al que hemos de hacer frente. En lo que a nuestra ciudad se refiere, el balance del año tampoco es bueno, despedimos el año con graves problemas económicos para muchos de nuestros autónomos derivados de la gestión política que no ha estado a la altura, con un equipo de gobierno que no ha sabido o no ha querido actuar en tiempo y forma para mitigar el impacto de la paralización en un importante número de sectores afectados por los cierres y ceses de actividad.

Javier Vidal García (CS): Seguramente es simple coincidencia, pero el dicho popular “año bisiesto, año funesto o año siniestro” encaja perfectamente para analizar lo que ha sido este año 2020. Reconozco que nadie tenía experiencia para abordar una situación como la actual, pero los que toman decisiones que se publican en los boletines oficiales deberían analizar las consecuencias y utilidad de las mismas. En ese sentido, me parecieron un error los cierres perimetrales ordenados por el Gobierno del Principado que, por ejemplo en el caso de Avilés, aislaba al municipio de otros concejos de la comarca con los que la relación y actividad es notoria e imprescindible.

Arancha Martínez Riola (Vox): El covid ha supuesto dolor, soledad y aislamiento, pero sobre todo, mucho miedo para la población en general, y este es el mayor desastre, el personal. A nivel económico, ha puesto en la cuerda floja a muchos sectores que ya venían afectados de crisis anteriores. Los autónomos, trabajadores y empresarios están en la mayor desesperación imaginable, con un escenario incierto y cambiante, por eso hay que tejer una red social y económica fuerte desde nuestra institución para atenuar su caída.

¿Qué espera del presupuesto 2021?

M. C.: Tiene que responder a las necesidades que con motivo de la pandemia puedan ir surgiendo pero sin perder de vista que la ciudad debe seguir avanzando. El presupuesto va a responder a cuatro grandes líneas de actuación: la crisis sanitaria y la crisis económica que conlleva la pandemia, la modernización de la Administración impulsando una estrategia de digitalización interna así como avanzando en la concepción de ciudad inteligente, la promoción de Avilés como destino de nuevos proyectos industriales y la realización de inversiones municipales que garantizarán actividad y empleo. En políticas sociales garantizamos el refuerzo de las mismas y su versatilidad para adaptarse a las necesidades que puedan aparecer.

T. G.: Tiene que ser, claramente, un presupuesto social y progresista, esperamos que el Gobierno municipal entienda esto y cambie su dinámica de pactar con la derecha para apostar por un proyecto de compromiso social que no deje a nadie atrás. Cambia Avilés plantea dos objetivos muy claros: amortiguar los efectos sociales y económicos del covid y empezar a diseñar un proyecto de ciudad que combata la despoblación, que es uno de los grandes problemas a los que se enfrenta Avilés. Unos presupuestos capaces de amortiguar los efectos de la pandemia tienen que ser capaces de prever todas las contingencias que se podrían generar en una tercera ola. En ese sentido, hemos propuesto la creación de un Fondo de Rescate Social a cargo del remanente para disponer de una partida lo suficientemente amplia y flexible como para atender a todas las emergencias sociales que puedan aparecer.

E. LL.: Los gobiernos central y autonómico han decidido que la tercera ciudad de Asturias sea relegada a ser una ciudad de tercera; lo han dejado claro en unos presupuestos donde los grandes proyectos para nuestra ciudad vuelven a los cajones y nos obligan a seguir esperando. La construcción de un centro de formación profesional en La Grandiella que la Alcaldesa se ha sacado en el último minuto de la chistera, ni mucho menos mitiga los desprecios que nuestra ciudad y ciudadanos no se merecen. La ronda norte, el soterramiento de las vías, la segunda fase de la escuela superior de arte y un largo etcétera de promesas electorales de varias décadas, lamentablemente tendrán que seguir esperando.

J. V. G.: Desde Ciudadanos trabajaremos para que se cumplan todos los acuerdos del CREA social y económico y para que se haga un buen uso del remanente, que permita compatibilizar las inversiones productivas con el apoyo a los sectores económicos más afectados y vulnerables. También estaremos atentos a que las inversiones previstas en otros niveles políticos no se paralicen; puede resultar cansino recordar temas que llevan décadas sin resolverse en Avilés. Vigilaremos que, desde el gobierno autonómico, se cumplan los compromisos con el CIFP-Avilés; son escasos, pero pueden iniciar el camino para la necesaria mejora de las actuales instalaciones. Nos gustaría que lo anunciado para La Grandiella no sea un “brindis al sol”. Y es importante que se sigan cumpliendo los plazos en el desarrollo del proyecto de las baterías de coque.

A. M. R.: Esperamos que el gobierno reduzca partidas superfluas e ideológicas como las de la memoria histórica, la promoción del bable y el enfrentamiento entre hombres y mujeres con la ideología de género y dedique los recursos disponibles sobretodo a paliar los efectos de la crisis sanitaria y a la promoción económica de la ciudad (empresa, comercio y hostelería) al tiempo que dote de las ayudas necesarias a los sectores empresariales y autónomos perjudicados por el cierre decretado primero por el señor Sánchez y después por el señor Barbón.

¿Cómo ha visto a la oposición/gobierno en 2020?

M. C.: Llegamos al final de un año complicado donde el PP acompañado de algún grupo más pretendió generar un estado de crispación que no es bueno para nadie, ni para la ciudad ni para las relaciones entre los grupos municipales. Pero entiendo que es la evolución que ha tenido el conjunto de la sociedad a causa de la pandemia. Desde los confinamientos, las restricciones, las sombras sobre las perspectivas de futuro… Esperamos que nadie intente aprovechar la crisis para asumir protagonismos irresponsables. El covid exige que cada grupo aporte todas sus capacidades en favor de la ciudad.

T. G.: Del gobierno municipal nos preocupan fundamentalmente dos cosas: una de ellas es la sensación de que está despegado de la ciudad (no ha sido capaz de entender muchas de las situaciones que se están viviendo) y la incapacidad de prever la segunda ola y las actuaciones que desde el ámbito municipal se deberían llevar a cabo.

E. LL.: Cerramos el año con innumerables temas encima de la mesa adornados por el clásico oscurantismo que acompaña a este gobierno y en los que sin duda seguiremos trabajando hasta conseguir aclararlos. Se han acumulado a lo largo del ejercicio los contratos hechos a medida para personas allegadas, sobre los que seguimos y seguiremos pidiendo explicaciones, aclaraciones y responsabilidades.

J. V. G.: El dialogo gobierno-oposición no ha sido fluido. El PSOE lleva muchos años gestionando el gobierno local, con el consiguiente desgaste y sobre todo con el conformismo que surge del agotamiento de ideas y de la tentación en situarse en esa zona de confort a la que se llega arriesgando lo menos posible. Salvo Ciudadanos, los partidos de la oposición no han reconocido que la actual situación no es normal, que se requiere apostar por el diálogo y la colaboración crítica, pero positiva.

A. M. R.: La valoración que hacemos del gobierno más allá de la crisis sanitaria es que su enorme debilidad frente al Gobierno de Asturias es evidente, se refleja en los presupuestos paupérrimos para Avilés, donde las inversiones para nuestro concejo se repiten año tras año sin que sean acometidas.