La cofradía de pescadores de Avilés navega a la deriva

La razón de que la cofradía “Virgen de las Mareas” tenga que dejar de ocupar su sede “histórica” es que la Autoridad Portuaria de Avilés, la dueña del local, ha decidido no renovar la concesión, que vence el día 31 de diciembre. Oficialmente, la causa alegada desde el Puerto es que necesita esos espacios para acomodar más dignamente a los destacamentos portuarios de la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Ni siquiera una última petición de gracia enviada días atrás por el presidente de la cofradía, Tomás Badiola, ha surtido efecto: las puertas del puerto se cierran para la cofradía.

“Aún sigo tratando de cambiar este estado de cosas tan crispado, yo así no estoy cómodo” Tomás Badiola - Presidente de la cofradía de pescadores "Virgen de las Mareas"

En realidad llevan años cerradas, tantos como los transcurridos desde que se inauguró la nueva lonja de pescado y el PSOE –al mando de las administraciones competentes en la materia– decidió quitar la gestión de ese equipamiento a la cofradía “Virgen de las Mareas”. Desde entonces, los encontronazos han sido muchos y sonados y la parte que más ha salido perdiendo es la cofradía.

Tomás Badiola, al habla ayer con este diario vía telefónica, aseguró que los rectores de la cofradía “Virgen de las Mareas” no saben aún a dónde van a trasladar su sede, si es que tal mudanza se va a producir. “Aún sigo tratando de cambiar este estado de cosas tan crispado, yo así no estoy cómodo”, confesó en relación a las tormentosas relaciones de la entidad que preside con la Autoridad Portuaria. A diferencia de la política de mano tendida de Badiola, otros directivos se empeñan en seguir rumbo de colisión: “La cofradía nunca ha cedido a chantajes políticos y no lo va a hacer ahora”, declaró un miembro del cabildo.

Con el agua al cuello y dando la sensación de navegar a la deriva, la cofradía de pescadores de Avilés vive las horas más angustiosas y grises de su dilatada historia.