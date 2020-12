El primer volumen de “Antología de Avilés”, el disco que ha producido la firma Norte Sur y que desde ayer se distribuye en los kioskos y puntos de venta habituales con LA NUEVA ESPAÑA de Avilés, “supone un primer paso, un primer acercamiento, a la historia musical de Avilés en la rama tradicional y lírica, tremendamente arraigadas en la ciudad gracias al entusiasmo de sus masas corales y al cuidadoso e impagable esfuerzo de hombres y mujeres con nombre y apellidos, que yo calificaría como ‘mantenedores’ de la canción tradicional en toda su extensión”. Así presenta Béznar Arias, el productor del disco, un trabajo llamado a esta presente en todas las casas de Avilés donde haya un mínimo de sensibilidad musical. Y es que, añade Arias, “es un hecho rotundo que la villa de Avilés respira música de todos los colores y sabores por cada una de las empedradas calles de su milenaria historia”.

El disco que ahora ve la luz y que se puede adquirir por 11,95 euros, contiene 20 canciones que forman parte de la banda sonora del concejo y contribuirá a la conservación de las mismas en unos tiempos en que alguna podría correr riesgo de olvido. “Gozosos fueron los tiempos de los cantares de chigre, de la pujanza de los coros, de los músicos incipientes, de innumerables ciclos musicales a lo largo de décadas que abarcaban todos los estilos, del alumnado aventajado nacido y criado en las aulas del conservatorio local triunfando en medio mundo y todo un sinfín de felicidad musical que va desde la centenaria Filarmónica Avilesina a los consagrados festivales de música religiosa, rock y folk, certámenes corales, etcétera”, repasa Béznar Arias para dar a entender que Avilés y la música forman un binomio inseparable.

Además de música, la caja del CD que distribuye este periódico contiene un libreto con amenas lecturas sobre los hombres, mujeres y agrupaciones que, con sus voces, dieron vida a la letra y las partituras de las canciones. “De algunos de ellos nos atrevemos a escribir solo unos retazos, porque serían de absoluto merecimiento largas y copiosas páginas repletas de vivencias y fotografías, de su trabajo y su amor por la Villa de Avilés. Es obligación moral, y de justicia cultural, que muchos de estos personajes deben ocupar el espacio físico que se merecen en la historia de Avilés. No podemos resignarnos al olvido de quienes acunaron, fomentaron y mantuvieron vivas las tradiciones musicales de esta Villa durante décadas”, sostiene Béznar Arias.

El regalo ideal de esta Navidad para los amantes de la música o las tradiciones de Avilés se entrega, además, con un cuidado diseño obra de Andrea Parissi y fotos de varios autores. La edición musical lleva la firma de Pedro Luis Álvarez (ACME Estudios).

El disco gana el aplauso avilesino: "Los que amamos Avilés lo agradecemos"

“Antología de Avilés” es “un buen regalo de Reyes para los que amamos esta ciudad”. Lo dijeron ayer los primeros en hacerse con el disco de Norte Sur Producciones que distribuye LA NUEVA ESPAÑA de Avilés. María Manuela Monteserín fue de las primeras en interesarse por el CDque recoge veinte canciones emblemáticas, en el kiosco Zapico de Sabugo:“Durante treinta años viví en Canadá, donde trabajé como profesora de inglés, y me retiré este año. Me encanta la música y me encanta Avilés, por eso me gusta este disco”, explicó.

En las redes sociales también fue sonoro el aplauso a este trabajo con el que se homenajea a nombres ilustres de Avilés como Yuppo, Majo, Cástor o Los Perlitos. “Lo acabo de escuchar y me encanta, gran presentación del álbum, enhorabuena a todos los que lo habéis hecho posible”, escribía una avilesino. Otro añadía: “Buena música, excelentes cantantes y magnífica presentación. Un buen regalo para los avilesinos con muchos recuerdos nostálgicos”. Otros comentarios agregaban:“Un gran trabajo, sería un buen regalo de Reyes, gracias por este disco, los que amamos Avilés os lo agradecemos”.

En el disco participan la Orquesta Joven “Julián Orbón”, Emilio Menéndez, la Asociación Coral Avilesina o Beatriz Díaz, por citar solo algunos nombres.