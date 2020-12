Una oferta de empleo agrario suscita en pocos días el interés de 1.450 personas

Según explicó a este diario uno de los responsables de Casa Bartuelo, es la primera vez que la ganadería familiar opta por este sistema de oferta de empleo para cubrir un puesto. El perfil demandado es el de un operario capacitado para hacer tareas de siembra y recolección de productos agrícolas, además de envasado de productos, preparación de pedidos y etiquetado.

Las personas interesadas en esta oferta de trabajo han de contar con carnet de conducir y vehículo propio. La ganadería valorará además la experiencia previa de los solicitantes en el sector de la ganadería y la agricultura. La persona en cuestión también ha de tener conocimientos de ofimática, si bien la posesión de estudios no es un factor determinante para el proceso de selección.

A cambio del trabajo, la empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Las condiciones del salario no se especifican en el anuncio, lo cual da entender que se negociarán con los candidatos, quienes pese a no tener conocimiento previo de cuánto pueden ganar no han dudado en apuntarse de forma masiva al proceso de selección.

Casa Bartuelo tiene a gala ser una empresa heredera de seis generaciones que han hecho siempre lo mismo: producir alimentos (carne, fabas, hortalizas...) con respeto al medio ambiente y altos estándares de calidad.