Avilés será la primera de las tres grandes ciudades asturianas en activar las cuentas municipales para el próximo año 2021. Así lo manifestó esta mañana la concejala de Hacienda avilesina, la socialista Raquel Ruiz.

El plan es "que a lo largo de estos días comience la negociación de los presupuestos para que antes del 22 de enero tener un acuerdo ya cerrado y poder presentarlo y aprobarlo en el Pleno". Y es que esta misma mañana los representantes de la oposición han conocido el anteproyecto, aunque llevan todo este otoño discutiéndolo en el marco del Consejo por la Reactivación Económica de Avilés (CREA).

Los presupuestos que defiende el PSOE avilesino están influidos de manera absoluta por las consecuencias de la pandemia. En tanto que esta no se disipe, Avilés va a contar con unas cuentas que incrementan un 3 por ciento el dinero de sus partidas con respecto a este año 2020. De tal manera, este próximo año el municipio contará con 73,2 millones siendo de ellos 3,5 para inversiones, esto es, obras, que "se sumarán a las 34 previstas por un importe de 6,1 millones de euros".

“Lo que pretendemos con este presupuesto es que sea lo más flexible posible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo largo del año, según veamos cómo va evolucionando la pandemia, pues se podrán ir incorporando remanentes", señaló la concejala esta mañana. "El año que viene están superadas las limitaciones del techo de gasto y de estabilidad esto nos permite que podamos disponer de todo el remante que se genere. Por eso se ha hecho una importante reestructura de todas las inversiones para poder abordar más proyectos en 2021”, apostilló.

La concejala destacó el trabajo de cocina previo de las cuentas. “Pretendemos que estos presupuestos tengan el apoyo más unánime: se ha hecho un gran esfuerzo desde que empezamos con el trabajo del CREA. Desde el primer momento se han ido presupuestando todas las medidas, todas las aportaciones que han hecho los diferentes grupos y todo esto tiene su reflejo en el presupuesto y queríamos que se viera este reflejo en cada partida. En estos momentos, seguramente nadie entienda que no haya un consenso político y más cuando lo que se pretende es dar soluciones concretas a la ciudad, por eso se han incorporado todas estas propuestas”

“Para poder abordar todo el plan de inversiones del CREA se tuvieron que prescindir de algunas partidas, como son las de Festejos, que quedan a la mitad. Otras, se eliminan por completo. Esto no quiere decir que no vaya a haber fiestas, ni muchísimo menos, si no que en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, pues se irán incorporando créditos a través de modificaciones del presupuesto para poder ir haciendo actividad en función de cómo vaya todo”, aclaró.