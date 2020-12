Habla una de las avilesinas a las que les tocó el cuponazo de la ONCE: "No puedo estar más feliz"

“El número que me da para vender es el que luego me compran los del estanco, la panadería...”, cuenta. Y entonces añade: “Tenía una cesta para sortear: botellas y tal. Miré por la noche el número que había tocado el viernes. Lo apunté. El sábado le dije a Óscar que lo comprobara: a ver si me había confundido y le daba la cesta a alguien que no era. Lo hizo. Me dijo que sí, que el 90.412 era el bueno, pero ni él ni yo nos habíamos dado cuenta de que ese el número del cuponazo de esta semana: el nuestro”, confiesa la hostelera feliz, tanto que ayer seguía detrás de la barra de su bar. “Lo que de verdad me pone contenta es que nos ha tocado a gente trabajadora”, recalca. Pero no sólo se ha repartido por la luz. En la Cantina del Tiro, en Trasona también. “Los dos bares me ayudan”, confima Óscar Moro. “Es lo que más satisfacción me da: muchos por esta zona ganadores”.

Y es que la cosa no está boyante para los vendedores de la ONCE ni para nadie. “Ha bajado el nivel de ventas un montón desde la llegada del coronavirus. Van al ambulatorio con cuentagotas, con miedo, con cita previa... y luego están las personas con un ERTE o, peor aún, en el paro. Tres euros dan para el pan y un litro de leche: las cosas no están mal”, se lamenta el vendedor. “Según el convenio, yo gano un sueldo y si llego a un nivel de ventas de cupones también me hago con una comisión. Otros años, la comisión era mayor que el sueldo, pero hay meses en que no llego ni a cobrarla”, confiesa. En todo caso, el dinero alegra esta semana última del año de la pandemia a los vecinos de los barrios del sur de Avilés como había pasado el otro día, el pasado 23 de noviembre. Entonces salió el Eurojackpot de la ONCE con un premio de 128.340,60 euros. Se fue a La Callezuela y lo vendió Isabel Pérez Martínez, que, como Óscar Moro, está adscrito a la agencia de Avilés, la que dirige Ramón Gijón.