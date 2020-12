La nueva campana de la Torre del reloj de Luanco repicó ayer por primera vez tras su instalación el pasado día 22. Ayer lunes, a las 11.00 horas, los luanquinos pudieron oír por primera vez el tañido del instrumento. “Se realizaron ya todos los ajustes y tanto la campana como el reloj ya funcionan perfectamente”, señaló el alcalde, Jorge Suárez, poco después de que la campana doblara por primera vez en la torre de La Ribera.

El regidor, no obstante manifestó que esta Nochevieja los luanquinos tendrán que conformarse con oír las doce campanadas que anuncian el nacimiento de 2021 desde sus casas. “Como estaba previsto, la campana sonará en Fin de Año, pero no habrá ningún acto cono en años anteriores. No puede haber concentraciones por motivos sanitarios, el coronavirus obligará a oír las campanadas desde casa”, manifestó Jorge Suárez. La nueva pieza, de unos 350 kilos de peso lleva inscrita la leyenda : “Me hicieron en el año 2020 para esta torre del Reloj de Luanco”. En el anverso lleva el escudo municipal de Gozón: la Cruz de la Victoria con dos banderas puestas en aspa. La vieja campana que data de hace más de 300 años, se instalará en un lugar público en Luanco.

La restauración de la torre de La Ribera se completó este año con la puesta a punto del reloj. El proyecto completo, restauración del reloj y la nueva campaña tiene un presupuesto de unos 20.000 euros. Las labores de la puesta a punto de la maquinaria coincidieron con el centenario del reloj que se instaló en 1920 a iniciativa de la Unión Gozoniega de La Habana, que donó 6.000 de las antiguas pesetas para la causa. El especialista Antonio Roca, fue el encargado de los trabajos en el reloj.