El anteproyecto de los presupuestos ya está servido. El menú consta de 73,2 millones de euros, un tres por ciento más que en 2020. El que hace un año presentó el gobierno municipal había contado con 71,1 millones de euros, un 2,5 por ciento mayor, a su vez, que el de 2019. Es decir, el incremento anual mantiene una carrera discreta. Los presupuestos que defiende el PSOE avilesino para este próximo ejercicio están influidos de manera absoluta por las consecuencias de la pandemia, destacó Raquel Ruiz, que es la concejala de Hacienda de Avilés.

“Lo que pretendemos con este presupuesto es que sea lo más flexible posible. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que a lo largo del año, según veamos cómo va evolucionando la pandemia, pues se podrán ir incorporando remanentes”, señaló Ruiz ayer a los periodistas. “El año que viene están superadas las limitaciones del techo de gasto y de estabilidad: esto nos permite que podamos disponer de todo el remanente que se genere. Por eso se ha hecho una importante reestructura de todas las inversiones para poder abordar más proyectos en 2021”, apostilló.

El plan de inversiones para este año que empieza incluye 3,5 millones que se tienen que sumar a los 6,1 millones de las intervenciones ya señaladas para este 2020. Las obras que se habían planificado para este ejercicio, el que terminó siendo el de la pandemia, habían sido un poco más elevadas que las previstas para los próximos 12 meses: 3,9 millones de euros.

Entre las inversiones más preclaras para este 2021 sobresalen la reforma de los parques de Versalles, Valliniello, La Carriona (150.000 euros en total), el alumbrado de las calles La Paz y del Carmen (además, ahí, se junta la reurbanización de la zona a la altura del Alto del Vidriero) y las peatonalizaciones de la plaza de la Merced y las calles González Abarca y Marcos del Torniello (hasta el cruce con la avenida de Alemania, es decir, haciendo más accesible aún el barrio de Sabugo).

Además, con este dinero reservado para el capítulo VI (el de las obras) está previsto desarrollar la segunda fase de la obra del parque del Muelle (la plaza de Pedro Menéndez concretamente, donde la fuente de la polémica nostálgica): van a ser 150.000 euros. Destaca por la cuantía prevista la intervención en el antiguo edificio de Correos (800.0000 euros). Allí el plan es instalar la nueva sede del Conservatorio de Música de Avilés.

En la Casa de Cultura se va a reparar la sala de conferencias (200.000 euros) y, además, en el teatro Palacio Valdés se va a instalar un sistema para ver los espectáculos “in streaming” (50.000 euros), es decir, en vivo.

Próxima negociación

Para que el anteproyecto que presentó ayer Raquel Ruiz se convierta en proyecto lo tiene que aprobar el Pleno municipal avilesino. La fecha límite que se ha puesto la responsable de la Hacienda avilesina es el Pleno del 22 de enero porque entiende “que a lo largo de estos días” vaya a comenzar la negociación. Y es que ayer, poco antes de hacerlo a la prensa, había presentado su proyecto a la oposición, con quien viene discutiendo el futuro del municipio en el consejo por la Reactivación Económica de Avilés (CREA).

La concejala destacó el trabajo de cocina previo de las cuentas. “Pretendemos que estos presupuestos tengan el apoyo más unánime: se ha hecho un gran esfuerzo desde que empezamos con el trabajo del CREA. Desde el primer momento se han ido presupuestando todas las medidas, todas las aportaciones que han hecho los diferentes grupos y todo esto tiene su reflejo en el presupuesto y queríamos que se viera este reflejo en cada partida. En estos momentos, seguramente nadie entienda que no haya un consenso político y más cuando lo que se pretende es dar soluciones concretas a la ciudad, por eso se han incorporado todas estas propuestas”, advirtió.

“Para poder abordar todo el plan de inversiones del CREA se tuvieron que prescindir de algunas partidas, como son las de Festejos, que quedan a la mitad. Otras, se eliminan por completo. Esto no quiere decir que no vaya a haber fiestas, ni muchísimo menos, si no que en función de cómo vaya evolucionando la pandemia, pues se irán incorporando créditos a través de modificaciones del presupuesto para poder ir haciendo actividad en función de cómo vaya todo”, aclaró.

La concejala defendió su propuesta de cuentas diciendo que son óptimos para “establecer una cobertura social suficiente que se ha venido reforzando estos meses y que en el año 2021 tiene que estar preparada para responder a nuevos escenarios de vulnerabilidad fruto de esta crisis”. Esto se traduce en un refuerzo “en las políticas de promoción social y en ayudas a vivienda y garantía energética”. Esto se completa con “políticas de bienestar en las personas mayores y dependientes, políticas de formación y empleo y se incluye un nuevo plan de choque a sectores más afectados”.

Modernización electrónica

Ruiz considera que su plan de cuentas movilizará “recursos con capacidad de generar actividad, por eso se incluye una estrategia para captar nuevas inversiones en los terrenos disponibles en Avilés, la constitución en la red de ciudades por la reindustrialización de Europa y también la capacidad de mover más de 9 millones de euros de inversión a lo largo de 2021 entre los que se incluyen diferentes proyectos de movilidad y mejoras en barrios”.

Por otro lado, el anteproyecto será el de “la modernización de la administración que facilite poder hacer cualquier trámite a la ciudadanía, simplificando los procedimientos y mejorando los canales de comunicación y relación con la administración”. Esto significa que el año que viene se ofrece “la posibilidad de que se pueda hacer cualquier trámite electrónicamente, facilitando las herramientas y la asistencia necesaria a quien lo pueda necesitar”, explicó la concejala antes de añadir: “Esto implica hacer un estudio de los cambios en los procesos administrativos y en la prestación de los servicios municipales, por eso es necesario incorporar nuevos instrumentos de análisis de la calidad y capacidad de respuestas”.