Los presupuestos de la pandemia tienen que serlo aún más. Esto es lo que sostienen las representantes de los grupos municipales Cambia Avilés (CA) y Partido Popular (PP), Llarina González y Esther Llamazares respectivamente.

Un fondo covid de 500.000 euros es insuficiente y, además, debería ir separado de otras ayudas Llarina González - Cambia Avilés

La primera subrayó poco después de conocer de mano de Raquel Ruiz, la concejala de Hacienda, el anteproyecto socialista (73,2 millones, un 3 por ciento mayor que en 2020) que su grupo considera que las cuentas “deberían tener un mayor peso social, una mayor capacidad de reacción y respuesta ante las diferentes dificultades económicas derivadas de la crisis económica y sanitaria. Un fondo covid de 500.000 es claramente insuficiente y, además, debería ir separado de las ayudas e indemnizaciones al pequeño y mediano comercio u hostelería”.

Muchas de las acciones recogidas en el CREA son de antes de la segunda ola y la situación no es la misma Esther Llamazares - PP

Esther Llamazares apostilló: “Según se nos ha dicho en repetidas ocasiones, el presupuesto refleja todas las medidas aprobadas en el Consejo de Reactivación Económica de Avilés (CREA) y a bote pronto esto desde nuestro punto de vista es insuficiente, fundamentalmente porque muchas de las acciones recogidas en el documento son de antes de la segunda ola de la pandemia y la situación evidentemente ya no es la misma”.

Es interesante que las inversiones reales tengan un crecimiento previsto de un 8,3 por ciento respecto a 2020 Javier Vidal - Ciudadanos

El concejal portavoz de Ciudadanos, Javier Vidal, se centró en el incrementó de las partidas de presupuestos dedicada a las inversiones, o sea, a obras. Los socialistas hablan de 3,5 millones reservados más 6,1 puestos en circulación. “En una primera lectura se aprecia que los acuerdos del CREA en sus aspectos de asistencia social y de promoción económica condicionan las cifras que resultan, y es bueno que así sea, porque no debemos ignorar la difícil situación que estamos padeciendo. También es interesante que las inversiones reales tengan un crecimiento previsto del 8,3 por ciento respecto al presupuesto de 2020”.

No nos parece de recibo que los alumnos de los colegios concertados no tengan derecho a beca de comedor Arancha Martínez Riola - Vox

La portavoz de Vox, la concejala Arancha Martínez Riola, apunta que, según su criterio, los presupuestos de la pandemia son “continuistas porque no se adaptan a las urgencias del momento; observamos que mientras aquí hay enormes necesidades con nuestros vecinos pasando auténticas necesidades se sigue incluyendo una partida de más de doscientos mil euros en cooperación internacional y se despilfarra en proyectos de memoria histórica, por poner algunos ejemplos. Como venimos diciendo desde el principio del mandato, no nos parece de recibo que los alumnos de los colegios concertados no tengan derecho a beca comedor especialmente con la situación que se avecina”.

La negociación está abierta: CA ve en el anteproyecto alguna de sus ideas, mientras que Cs manifiesta: “Hay que estar abiertos a posibles cambios”.