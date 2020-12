Una lluvia de premios que alivia a la hostelería

“El premio es un respiro, pero la alegría no es igual que si fuera en otro momento por lo que estamos viviendo todos con esta pandemia. Vamos a celebrar el premio con los clientes y la familia cuando podamos reunirnos porque ahora nos invade la tristeza por el coronavirus. Y el tiempo no ayuda tampoco”, señaló Rosa Romo.

La hostelera dice que al final la vida ayuda a las personas que luchan. “Monté la cafetería hace ocho años, el local lo compró mi madre, pero estos últimos meses han sido duros. Yo ya dije que como nos vuelvan a cerrar los bares ya no vuelvo a abrir hasta que termine la pandemia”, manifestó.

“Hoy martes (por ayer) ya estoy más tranquila pero nos enteramos el lunes, día de los Santos Inocentes, de que nos había tocado el cupón del viernes y yo pensé que era una inocentada, ahora es verdad que ya estoy más tranquila”, explicaba ayer, un día más de trabajo en su cafetería.

El presidente de la asociación de vecinos de La Luz, Manuel Miranda, dijo que no conocía a ningún ganador. “Los premiados tienen que estar contentos y encantados, no solo los de La Luz sino de otras zonas como Villalegre o El Pozón, porque acuden al centro de salud de aquí y Oscar Moro siempre vende a la puerta del edificio”, señaló Miranda.

Moro vendió el cupón premiado el viernes pasado: fueron en total 26 boletos premiados con 25.000 euros cada uno y dos más, con el cuponazo XXL, que cobrarán 40.000 euros cada uno. El vendedor repartió en la zona 730.000 euros gracias al número 90.412. El dinero viene bien en estos momentos de pandemia.

El cuponero también se ha llevado uno de los boletos premiados al igual que varios comercios y vecinos de la calle Narváez de La Luz, en la que está ubicado el centro de salud.

El vendedor que es de la cuenca del Caudal, lleva casi una década por los barrios del sur de Avilés repartiendo la suerte. Rosa Romo ayuda a la venta desde su cafetería, al igual que la Cantina del Tiro, en Trasona. De los 28 cupones premiados, quince los vendió Oscar Moro directamente, La ONCE dejó, además, el pasado 23 de noviembre 128.340 euros en la comarca. Fue un premio de Eurojackpot vendido en La Callezuela (Illas) por Isabel Pérez Martínez que, como Oscar Moro, está adscrita a la agencia de la ONCE de Avilés que dirige Ramón Gijón. Ahora los vendedores confían en dar más premios con el Cupón Extra de Navidad de la ONCE que se juega el próximo 1 de enero.