Melodías de la ciudad

“Mi paso a la lírica, la zarzuela y la música coral viene del empujón que Emilio Menéndez me dio. Soy muy avilesino, me gustan hasta sus aceras, y en Avilés se respira música desde hace mucho tiempo: la Sociedad Filarmónica, el Conservatorio, las masas corales, el folk, el rock, el heavy, el jazz... y la lírica asturiana viene enraizada con los cantares de chigre y la danza prima. Abandonarlos a su suerte sería de necios”, recalca un productor de innumerables conciertos y de casi un centenar de discos durante un cuarto de siglo: “Nunca comprendí cómo gran parte de la colección de discos y libros editados por mí en estos veinticinco años de Norte Sur Records, con referencia clara a Avilés y Asturias, no están en las bibliotecas públicas para su consulta, salvo algunas referencias contadísimas. Ya no es una cuestión de que hayan sido escritos o editados por mí, lo verdaderamente importante son los protagonistas que forman esa historia musical de la ciudad”.

“He sido el ideólogo y productor de ‘La Carrera de América’ –aunque algunos se empeñan en hacer desaparecer mi nombre del cartel, sin conseguirlo–, ‘Avilés 1900’, ‘Carretera de Avilés’, ‘Pedro Menéndez: La Leyenda’, el acto más multitudinario del 500 aniversario de Menéndez, para solo una noche. ¡Una sola noche! Soy un tipo cargado de ideas, de proyectos, que las concibe y las realiza de forma diferente a como las realizarían otros profesionales que procediesen de otro lugar, debe ser mi avilesinismo total, aunque haya nacido en el fronterizo Valliniello. Cierto es que a veces el Ayuntamiento me escucha y apoya mis propuestas”, concluye.