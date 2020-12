Un espectáculo de luces acompañará la recepción a los Reyes Magos en La Magdalena

La instalación municipal que servirá como escenario para la fiesta acogió este pasado verano los exámenes de selectividad de varios miles de estudiantes. El día 5 sólo habrá trescientas personas por turno. Y serán tres: a las 18.00, a las 19.30 y a las 21.00 horas; cada uno de ellos únicamente para trescientas personas (es lo que admiten los responsables sanitarios del Principado).

No estarán solos: protagonizarán un espectáculo de luz, sonido y vídeos. De hecho, ayer mismo los técnicos responsables de la infraestructura estaban instalando las máquinas y los armatostes que la semana que viene servirán para que los niños y los no tan niños mantengan la ilusión por una hora de que todavía puede mantenerse. Tienen todo el fin de semana para preparar toda la infraestructura en una instalación que cuenta con ventilación y suficiente espacio para que no haya peligro.

Los monarcas aún no han desvelado los detalles de su montaje de recepción. Dicen que se guardan alguna sorpresa para el mismo día de la recepción (una de ellas será el maestro de ceremonias). Lo que hará el Ayuntamiento es organizar el acceso al pabellón con las medidas obligatorias (separación, gel hidroalcohólico).

A comienzos de este mes, cuando la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, participaba en una videoconferencia con niños a propósito del día de las Ciudades saltó la noticia: “Podéis estar tranquilos, los Reyes Magos estarán en Avilés, quizá de una forma más telemática que presencial, pero se podrán ver y repartirán regalos”. Y es que la fiesta de recepción de los Reyes Magos tendrá su versión “online”. El Ayuntamiento y sus subcontratas preparan todo para una emisión “in streaming” para aquellos que no puedan acercarse a La Magdalena.