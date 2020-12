Gitanas contra la maldición del paro

“En mi caso decidí inscribirme en este curso porque me gusta estar cara al público y me gusta complacer a los clientes”, explica García Montoya, que acumula experiencia laboral anterior como monitora infantil. Jiménez, por su parte, estaba haciendo un Grado medio de Peluquería que debió aparcar por circunstancias personales. “Busqué trabajo y no lo encontré. Me hablaron de este curso de hostelería y me interesó, también me gusta estar de cara al público”, señala la joven.

Empresas colaboradoras

Ambas tienen las prácticas pendientes: “Con el covid se paralizó todo”. Las dos iban a completar su formación en Crivencar, una de las empresas que colabora con los programas “Aprender Trabajando” y “Formatéate con garantía” de Secretariado Gitano.

Tanto Libertad García como Damaris Jiménez son conscientes, dicen, de que el de hostelero es un oficio duro. Pero eso no quita para que las dos estén enviando currículos en busca de un trabajo que les permita dibujar su futuro.

Libertad vive sola; Damaris ahora con sus padres.

Competencias personales

En el programa “Fomatéate con garantía” participaron otros diez jóvenes más, todos ellos menores de 30 años. Recibieron formación distribuida en cuatro fases, lo que les permitió conocer técnicas para gestionar sus emociones, desarrollar competencias personales y también competencias profesionales de una ocupación o puesto de trabajo.

Durante todo el proceso, según explica Secretariado Gitano, las personas participantes recibieron una ayuda mensual “que ha permitido que el impacto de la iniciativa llegue también a sus familias, la mayoría de ellas en situación de pobreza extrema”.

Con el curso terminado con nota, Libertad García y Damaris Jiménez sueñan con firmar su primer contrato en el mundo de la hostelería: “Nos gustaría trabajar en un sitio más bien grande, en un restaurante”, apuntan con ilusión estas dos jóvenes que presumen de lo que son, gitanas.

Contra las etiquetas

Por eso ambas aprovechan el final de su formación para dejar un mensaje: “Hay muchas etiquetas y nos suelen meter a todos en el mismo saco. Los gitanos somos personas como los demás, no somos ni los que salen en la tele ni ladrones, somos gente normal”. Y como tal, Libertad García y Damaris Jiménez son dos jóvenes avilesinas que esperan ahora una oportunidad laboral.