“No es una reposición: Mayorga investiga el texto para procurar ir más allá”

–Vuelve a ser el Inquisidor.

–No estrené la obra en Avilés: lo hizo Pedro Miguel Martínez. Me apunté en Santa Eulalia, en Ibiza.

–Pero su relación con Mayorga viene de lejos.

–Sí, sí. Lo que hizo “La lengua en pedazos” fue consolidar esa relación que habíamos establecido. Después vino “Reikiavik” que, como sabe, esa sí la estrené en Avilés.

–No estrenó, pero sí giró con aquella primera versión.

–Y estupendamente.

–Cuénteme. ¿Qué hay en “La lengua en pedazos” que no había?

–Hay muchas modificaciones. Mayorga investiga el texto para procurar ir más allá. No es una reposición: Mayorga dice que es La lengua 2. Hay textos retocados, pero también nuevos. Lo que ha hecho ahora es que los dos personajes se conviertan cada uno de ellos en el espejo del otro. Además, incluye un monólogo final para el Inquisidor que antes no estaba. El Inquisidor ya no sólo inquiere, se transforma en el “alter ego” de Teresa. Además, el espacio escénico cambia.

–Aquí es Teresa quien le pilla entre pucheros.

–Eso es. Ahora el arranque ha cambiado: es Teresa la que encuentra al Inquisidor, que acaba de allanar su cocina. La obra ha crecido mucho.

–¿Cómo es su relación con el Mayorga director?

–Se lo comentaba el otro día a mi chica: creo que a veces no necesito que me diga las cosas que quiere que haga. Y esto es así por el respeto que nos tenemos los dos. Parece mentira: nos une el fútbol. Él es del Madrid y yo del Barça. Antes de comenzar los ensayos, discutimos cómo van y, a partir de ahí, establecemos la conexión.

–Estrenan en enero.

–El día 14. En el Galileo de Madrid. Estaremos hasta el 7 de febrero. El viernes pasado tuvimos la oportunidad de hacer una lectura dramatizada en la Casa de América. Tenemos que comentarla.