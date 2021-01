Casas de luz con valor turístico

Todas las fotografías han tomado forma en un libro llamado “Faros de Galicia, casas de luz”, una selección de 176 piezas que resumen cosa de año y medio de trabajo.

La impresión del fotógrafo es que la región podría tomar como ejemplo a su vecina para “sacar tajada turística” a una costa asturiana que, a su juicio, “es de las más cuidadas de España”, pero que en cuanto a visitantes tiende a mirar más al interior. González es considerado uno de los fotógrafos náuticos por excelencia de la zona norte y él mismo reconoce que la temática de faros “apenas se ha estudiado”, por lo que no tuvo demasiada bibliografía para tomar como ejemplo.

Y aunque cree que cada faro tiene alguna particularidad, tras haber retratado torres de ambas provincias cree que las similitudes de Asturias con Galicia son más de las que se puede esperar en un principio. “En las Rías Baixas no tanto, porque es más bajo, pero todos los faros de acantilados son bastante similares a los asturianos. Tal vez lo que tiene Galicia es que su turismo sí está claramente orientado a la costa, ellos sí tienen rutas de faros fantásticas”, razona el autor.

El avilesino lamenta las “oportunidades perdidas” en cuanto a las casas de fareros que se fueron abandonando. “Se podrían hacer museos, sacarles rendimiento, pero no se hace. Hoy en día quedan muy pocas personas en Asturias que se dedican a esto, gente que vive allí, donde los faros, y cuando ellos se jubilen no vendrá nadie a renovarles. Es una profesión perdida y no se está haciendo nada para recordarla”, critica.

El fotógrafo comenzó a publicar en 2014 con “Asturias, costa atlántica” e inició su andadura con los faros en 2017, cuando lanzó “Faros de Asturias”. Tras el lanzamiento de “Faros Mar Cantábrico” el año pasado, un repaso de las torres de la costa norte desde Biarritz hasta la Estaca de Bares, esta nueva publicación viene a completar las dos últimas.