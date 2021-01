El Ayuntamiento de Avilés ofrecerá en directo la Gala/recepción de los reyes Magos con los niños y niñas de Avilés también en el Auditorio de la Casa de Cultura. Esta retransmisión, a las 18 horas, se suma a la emisión también en directo del espectáculo en el canal de YouTube del Ayuntamiento de Avilés (https://www.youtube.com/user/AyuntamientoAviles), en www.aviles,es y en las redes sociales municipales.

La concejala de Cultura y Promoción de Ciudad, Yolanda Alonso, visitó esta mañana el montaje de la recepción con los Reyes Magos, que tendrá lugar en 3 funciones (18, 19:30 y 21 horas) mañana martes en el Pabellón de La Magdalena. Allí anunció que "además de la retransmisión en directo en todos los canales digitales del Ayuntamiento de Avilés, hemos decidido organizar una retransmisión en el auditorio de la Casa de Cultura pensada especialmente para aquellos niños y niñas que tengan dificultades para poder seguir la gala desde sus domicilios".

Las invitaciones para este retransmisión están ya disponibles en navidadaviles.com y en la taquilla de la Casa de Cultura.

El espectáculo -cuyo montaje se ultima hoy y que tendrá una duración de 60 minutos- contará con diversos números de música, baile, acrobacias y llamativos efectos de luz y sonido. Los niños y niñas asistentes recibirán un pequeño obsequio a la salida del recinto y contarán con aplaudidores para dar la bienvenida a Avilés a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Yolanda Alonso explicó que "debido al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias de protección frene al COVID, el aforo de cada una de las 3 funciones programadas en el Pabellón de La Magdalena se ha reducido a 300 personas". Y añadió que "para facilitar su seguimiento a todos los niños y niñas de Avilés hemos hecho un esfuerzo adicional de manera que pueda ser seguido en directo en todos los soportes disponibles".

La gala contará con Pedro Durán (Marisina del programa "Babel" de TPA) y Arancha Fernández Ramos. Comenzará con una locución con las instrucciones de seguridad y consistirá en un espectáculo de audiovisual que sorprenderá con actuaciones en un escenario central en el que no faltarán las palabras de los 3 magos para los niños y niñas de Avilés. Protagonizan esta gala: Aliatar con sus 12 guardias reales a caballo, Melchor en camello con sus 12 guardias reales y un séquito de acróbatas, Gaspar en camello con sus 12 guardias reales y un séquito de bailarines y Baltasar en camello con sus 12 guardias reales y un séquito de músicos y bailarines africanos.

En la realización de este espectáculo audiovisual, trabajan más de 50 personas, 6 empresas y 80 figurantes. Los espectáculos escogidos, así como la utilización de innovadoras técnicas audiovisuales convertirán esta recepción de los Magos en un espectáculo de luz, sonido y efectos especiales en el que convivirán tradición y vanguardia.

Un presentador y una presentadora, irán anunciando la llegada de los cortejos reales. En primer lugar, el príncipe Alí-Atar, cartero real, se adelantará a lomos de su brioso corcel, escoltado por doce caballeros. Como es bien sabido, el príncipe no pudo celebrar su tradicional audiencia a los niños y niñas de Avilés, pero dejó diez buzones repartidos por todo Avilés.

Tras Alí-Atar, llegará el séquito del Rey Melchor. Además de su escolta personal, estará acompañado por acróbatas que aprovechando el descenso del monarca de su camello, ejecutarán arriesgados números en los trapecios instalados al efecto, a ambos lados del escenario situado al fondo del Pabellón. Melchor, subirá al trono situado en el corredor del Pabellón, en donde esperará a sus compañeros.

A continuación, llegará el séquito de Gaspar, acompañado de escoltas y de danzarinas, que con sus acompasados movimientos, nos transportarán al lejano Oriente. Gaspar, mientras esto acontece, subirá a acompañar en su trono a Melchor.

Por último, arribará Baltasar, acompañado de su fiel guardia y de los músicos, danzantes y cantantes que suelen acompañarlo. Al descender de su camello, en el escenario, podremos disfrutar de su alegría africana.

Tras el último rey, unos pastores asturianos llegarán con un carrín cargado con algunos de los regalos que repartirán esa noche S.S.M.M. Pero... no todo es alegría. Desde el subsuelo, llegan los carboneros a bordo de sus vagonetas de mina, transportando el carbón y tratando de identificar a aquellos que no se portaron bien. No obstante, S.S.M.M. saben que 2020 fue un año duro, y dejarán que las hadas, los unicornios luminosos y el Señor de las Nieves, dentro de su bola de cristal, extiendan sus deseos de ilusión y buena ventura.

Para finalizar, Melchor, Gaspar y Baltasar dirigirán un mensaje a todos los niños y niñas presentes en el Pabellón y a los que estén siguiendo el espectáculo desde sus domicilios y en al Casa de Cultura. Tras las palabras de los Magos, el Pabellón se llenará de color.