Alberto García Hevia, concejal y portavoz de Vox Castrillón, se refirió ayer a los problemas de alumbrado en el municipio y recordó que en la junta de Gobierno celebrada el pasado 3 de diciembre firmaron por unanimidad y por el procedimiento de urgencia, la sexta certificación presentada por la empresa Reboben en relación al contrato que tiene suscrito con el Ayuntamiento de relativo a la reforma de instalaciones de alumbrado público. Dicha certificación ascendía a 57.460,06 euros. Ante esta situación, García Hevia afirma que “lo que es un hecho constatable es que los problemas de alumbrado en Castrillón, “tal y como el propio concejal de obras ha reconocido en numerosas ocasiones, vienen de muy atrás, y de igual manera es evidente que, tras las obras acometidas, los problemas no solo no se han solucionado sino que se han incrementado. El tripartito lo que ha hecho hasta ahora ha sido, para no variar, nada”, denunció el edil de Vox.

García Hevia remarcó que se trata de un servicio esencial que está siendo víctima del “desgobierno” municipal. Y abundando en las críticas advirtió que probable rescisión del contrato únicamente redundará en un “problema judicial” para el Ayuntamiento ya que “no va a salir gratis precisamente, pretendiendo ahora denunciar a la empresa por unos resultados inciertos, ya que no debemos olvidar que se han aceptado todas y cada una de las certificaciones presentadas, a lo que, además, se suma el hecho de volver a pagar por la subsanación del trabajo mal hecho”.

Alberto García Hevia manifiesta que “el tripartito no hace sino dar palos de ciego sin ningún orden ni criterio”.