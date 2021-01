Un dulce de moda también en pandemia

La venta del roscón del Reyes está marcando los últimos días de estas fiestas y animando las ventas en las confiterías. “El roscón este año triunfa. Estamos superando en reservas y ventas al año pasado”, sostiene Carmen González, de la confitería Carmen de Salinas.

“La gente este año no come fuera el día de Reyes debido a la pandemia y se nota en el incremento del número de ventas del roscón”, apunta María García, de la confitería Polledo de Avilés, que ha reabierto sus puertas. Margot Rodríguez, de la panadería-pastelería La Colosal de Avilés, también cree que el auge este año de la venta de roscones se debe a que las comidas familiares del día de Reyes se celebrarán en las casas. “El roscón es una tradición y este año con la pandemia se come en casa. La gente está respondiendo muy bien. La venta está muy animada”, afirmó. Los pedidos se mantienen en los tradicionales roscones de bollo suizo y de hojaldre.

“Estoy notando un repunte de pedidos de hojaldre”, explicó Margot Rodríguez. Esta artesana acompaña sus roscones, además de con la popular haba y la esperada sorpresa, con una poesía. “Comencé el año pasado y sigo este. Incorporo una poesía al roscón, son poemas de diversos autores y el objetivo es apoyar la iniciativa de convertir al Principado en la Capital Mundial de la Poesía cada 21 de marzo”, manifestó Rodríguez.

“La compra en los comercios de cercanía la estamos notando. La gente de Salinas nos es fiel y sigue comprando donde toda la vida. Los ciudadanos quieren mantener la tradición de Reyes y los niños lo disfrutan”, indicó Carmen González. “Lo que más nos llama la atención es que este año la venta de roscones se ha adelantado, antes se dejaba para el día 5, pero ahora llevamos días con reservas”, añadió.

“Nosotros estrenamos este año la gerencia de Polledo y los clientes están respondiendo. Tenemos muchos encargos y lo que queremos es que la gente se quede contenta. Hacemos los tradicionales de hojaldre con almendra y los de levadura, son los que se vende”, explicó María García.

“Es increíble cómo están respondiendo los clientes, están animando las ventas y lo que piden son los roscones de siempre”, concluyó Margot Rodríguez.