Ya está todo preparado para la visita real más esperada por los más pequeños. Los niños están ilusionados con la llegada de los Reyes Magos, saben que el covid no permite la cabalgata, pero aun así van a poder ver a Sus Majestades de Oriente en el pabellón de La Magdalena, desde la web municipal y sus redes sociales y, además, los que no dispongan de dispositivos para seguir la “cabalgata estática” podrán seguirla en el auditorio de la Casa de Cultura, con capacidad para 300 personas y con invitación previa.

La “cabalgata estática”, como expresó la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, será un gala en la que la ilusión jugará un papel clave, se fusionará con juegos de iluminación y sonido, imágenes y espectáculos de baile y acrobacias. “También habrá carbón en una vagoneta de mina, estará el ‘Mofletes’,...”, indicó la edil, quien detalló además que Melchor entrará el primero en el pabellón con músicas europeas, con imágenes en las pantallas que harán un guiño a Asturias y sus montañas y con un número de acrobacias. Gaspar y su séquito le seguirá con temática de Oriente y bailes alusivos a esa parte del mundo. Por último, Baltasar estará acompañado por el colectivo africano que también hará una exhibición de danzas. Habrá tres pases de una hora de duración (18.00, 19.30 y 21.00 horas) y los camellos que acompañan a los Reyes Magos en su larga ruta también harán acto de presencia en La Magdalena. “En total habrá 80 figurantes cuando el año pasado eran 300”, señaló la concejala de Cultura.

La gala estará conducida por Pedro Durán, en su papel de “Marisina”, y Arancha Fernández Ramos y comenzará con una locución que recordará las instrucciones de seguridad anticovid. Las sillas están colocadas a distancia unas de otras, habrá acomodadores y vigilantes para garantizar el cumplimiento de las normas.

Tras las acrobacias, los bailes y las habituales caras cargadas de ilusión de los más pequeños, los Reyes Magos se dirigirán a los pequeños con su mensaje en un año en que no habrá cabalgata, pero sí “una gala espectacular en la que habrá sorpresas”, concluyó Alonso.

“El tiempo no nos ha acompañado”, lamenta Alonso sobre la programación navideña

“El tiempo no nos ha acompañado”, lamentó ayer la concejala de Cultura, Yolanda Alonso, que realizó un balance de la participación en los actividades planteadas por el Ayuntamiento por Navidad. Sin embargo, destacó la gran afluencia a los talleres infantiles. “La pista de hielo ha estado floja, porque mucha gente no ha acudido por la lluvia y el temporal, que no ha permitido que la gente pudiera participar, hubo muchas visitas a la carpa de NAvilés, pero aun así el tiempo ha impedido más participación”, indicó la edil de Cultura, Alonso destacó además que el público asistente “ha sido respetuoso con las medidas de seguridad en lo que respecta a actividades culturales... en la carpa siempre con mascarilla, sin aglomeraciones y sin guardar cola”.