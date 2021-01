Arrecian las quejas de los vecinos de Laviana por el estado de las carreteras

Los residentes en la zona destacan el mal estado de las carreteras AS-328 Avilés-Cabo Peñas y la AS-329, que da acceso al Faro de San Juan, ambas de propiedad autonómica. Asimismo, se quejan de la falta de mantenimiento de las carreteras locales como las GO-14 y GO-15. “Las inundaciones las padecemos desde hace años por no hacer el mantenimiento como se debe de hacer, por no tener limpias las cunetas y los desagües de las vía, ni los cauces de los ríos y riachuelos que pasan por la zona”, indicó García.

“Todas esas carreteras son de acceso al paisaje protegido del Cabo Peñas y al faro de Peñas, el segundo punto con más visitas de Asturias después de Covadonga. A esto hay que sumar que estás carreteras soportan muchísimo tráfico pesado porque dan acceso al polígono de Maqua, a la depuradora, a los astilleros, a la empresa Alu Ibérica, a la cantera y vertedero del Estrellín y en general a toda la zona portuaria de la margen derecha”, dijo. “De momento vamos librando sin desgracias personales pero son continuos los argayos y desprendimientos”, agregó.

A su juicio, los políticos asturianos “solo se ocupan de los ciudadanos en elecciones, lo mismo que casi todos los cargos nombrados para dirigir las distintas administraciones”. Es evidente que eso no pasa sólo en Asturias, “vemos diariamente la dejadez en el mantenimiento de los viales desde Unquera a Vegadeo y desde Pajares a Peñas”, manifestó García.

Los vecinos aseguran que los problemas en las carreteras son debidos principalmente a la falta de mantenimiento y no a los temporales. “Se achacan los problemas a las tormentas pero, no nos engañemos, el 90 por ciento de lo que estamos padeciendo es falta de mantenimiento que, o no se hace o lo que es peor se hace y no se supervisa. Los usuarios estamos cansados de advertir de los problemas , pero hay mucho pasotismo y desidia que algunos políticos muestran con estas situaciones”, concluyó el dirigente vecinal.