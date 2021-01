Clamor por más mantenimiento urbano

Belarmino Nieto es el presidente de la entidad vecinal “El Hórreo” del Carbayedo. Afirma que su asociación no tiene “ninguna petición”. Y se explica: “Desde marzo está todo parado, no nos reunimos y, además, no hay participación municipal. Un ejemplo: de la peatonalización prevista en El Carbayedo nos enteramos por la prensa”. “Nuestra última reivindicación era la de ampliar las zonas verdes de aparcamiento, lo era antes de la pandemia y ahora tiene más sentido, después de que las terrazas hayan ocupado varias de esas plazas”, defiende el líder vecinal del Carbayedo.

En la asociación de vecinos de El Quirinal, Antonia Rodríguez, su presidenta, reclama la reparación de los exteriores del estadio Román Suárez Puerta: “Es necesario cambiar los canalones”. Esa petición, que tampoco es nueva, se suma a la “necesidad de mirar por las obras que se realizan para que no haya desperfectos; es decir: mantenimiento”, indicó la dirigente vecinal de El Quirinal. “Teníamos solicitado un paso de peatones para Juan Ochoa y está previsto por el Ayuntamiento”, indicó Rodríguez.

En el centro, la asociación “Pedro Menéndez” pide participación vecinal en el plan de movilidad, en la modificación de la normativa de terrazas y en el plan derivado de la eliminación de las baterías de coque. “Y a ver si empezamos a ver los paños de la muralla”, señaló Pablo Castañón, portavoz del colectivo de vecinos del centro.

En La Magdalena, el dirigente vecinal Pedro Majada insiste en que su barrio solo existen “necesidades de mantenimiento” como pedazos de la valla colocada en el parque hace dos años “que se han caído y no se han repuesto”. “Sigue sin haber agua en los estanques, y si no la van a poner que rellenen los huecos; y en la senda de La Grandiella hay que tapar los agujeros”, apuntó.

Este periódico intentó ayer sin éxito recabar las prioridades de la asociación de vecinos “La Atalaya” de San Cristóbal.

En el barrio de La Carriona, la directiva de la asociación de vecinos “La Xunta” tiene claro que su barrio requiere más atención a lo largo del año que acaba de comenzar. Para ello, los miembros del colectivo vecinal ponen sobre la mesa varios ejemplos como la reurbanización de La Pedrisca, una mayor seguridad para la carretera general que cruza el barrio de punta a punta y mejoras en la rotonda provisional próxima al centro comercial en dirección a Avilés. Para el parque, la entidad vecinal solicita una inversión para renovar los juegos de la zona de ocio infantil ya que “algunos de los columpios tienen décadas y otros están en mal estado”. Los vecinos también piden reparar la cubierta de la cancha deportiva.

Félix Rodríguez, presidente de la asociación vecinal de Miranda, solicitó una mayor atención municipal para su barrio. “El tejado de la asociación se reparó después de treinta años, no queremos tener que esperar otros treinta años para otras obras mejoras que pueden hacerse con mantenimiento”, señaló el dirigente vecinal, que no dudó a la hora de reclamar al Ayuntamiento un mayor cuidado de los viales y los caminos rurales de la parroquia así como la necesidad de reponer los contenedores rotos y velar por el mantenimiento del mobiliario urbano.