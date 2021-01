Se busca al premiado con 25.000 euros: “Que el afortunado lo disfrute”

–A mí no me tocó, no, ¡que más quisiera!

Este diálogo se repitió a lo largo de la jornada de ayer a las puertas de la administración de lotería número 3 de Avilés, en Villalegre, que vendió un décimo del tercer premio del sorteo del Niño agraciado con 25.000 euros. A media mañana se formaba cola a las puertas del puesto, que luce en su escaparate el primer gran premio desde que cogieron las riendas del negocio Alejandro de Arriba y Víctor Miranda, que son cuñados. “De momento no tenemos noticias del afortunado. Lo importante es que lo disfrute y ojalá que sea del barrio”, señalaba ayer De Arriba justo antes de comenzar la venta del día.

Los loteros recibieron la enhorabuena de su clientela por la pequeña fortuna que trajo el día de Reyes. “Aquí estamos, con ganas de trabajar y de seguir dando premios. Nuestros clientes son muy fieles, llevan muchos años comprando aquí y se merecen que les traigamos la suerte”, subrayaba tras el mostrador Miranda, aún embriagado por la emoción de dar un gran premio.

El número agraciado es el 05887. Según Carlos Moralejo, uno de los que hizo cola ayer para comprobar sus participaciones, “en esta administración siempre tocan números pequeños”. Al frente del puesto se encontraba antes Margarita Prado, que repartió suerte en varias ocasiones.

“Yo soy más de Bono Loto. Vengo a cobrar 100 euros de una pedrea del sorteo de Navidad. Casi lo tiro, menos mal que me avisó quien me había regalado el décimo. Es una alegría que haya caído un premio en el barrio”, comentaba Carmen García Sánchez. Clienta habitual de la administración del número 151 de Santa Apolonia es también Juana Benavides: “Todos los días compro pero a mí no me tocó. La esperanza no se pierde, otro año será”.