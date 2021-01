La construcción de la jefatura de la Local empezará este mandato, promete el PSOE

Como informó este periódico, el presupuesto estimado de la actuación ronda los cinco millones de euros y el anteproyecto de las cuentas de 2021 reserva 20.000 para el estudio inicial. Será éste el que determine si se mantiene la ubicación que plantean los socialistas, una parcela municipal situada junto al parque disuasorio que se construirá en La Grandiella, en la zona más próxima a Buenavista.

“Llevamos tiempo buscando ubicación para la sede de la Policía Local y La Grandiella parece la más interesante. Veremos si este informe inicial que vamos a hacer nos lo confirma. Será el proyecto definitivo el que marque el coste de la actuación, los cinco millones son una estimación. El compromiso es tener avanzada la obra en este mandato”, aclaró ayer el portavoz del grupo municipal socialista, Manuel Campa.

El objetivo del gobierno local es “acompasar la obra del edificio de Correos con la de la Jefatura de la Policía Local”. “Este 2021 comenzará la obra de Correos y se hará el estudio para la sede de la Policía. Aunque se solapen ambas actuaciones, no habrá coincidencia en el mismo año de cantidades económicas para los dos proyectos”, añadió Campa, quien aseguró que, no obstante, el objetivo es empezar la construcción de la jefatura en este mandato. La antigua sede de Correos de La Ferrería, ahora de propiedad municipal, se rehabilitará para acoger las enseñanzas que se imparten en el conservatorio “Julián Orbón”. El proyecto está en fase de redacción y el coste estimado de la obra es de unos 3,7 millones.

“Espero que no quede en un anuncio y que avance el proyecto. Lo creeré cuando lo vea, pero la noticia es ilusionante”, señaló ayer Manuel Jesús Villa, el exsecretario general del sindicato mayoritario en la Policía Local, el SIPLA. La nueva jefatura es la eterna reivindicación de este sindicato desde que, recién estrenado el siglo XXI, los agentes se trasladaron a los bajos del estadio Suárez Puerta, supuestamente de forma provisional. “Muchos de los que entonces estábamos en activo teníamos claro que nos retiraríamos en el campo de fútbol. Y así fue. Aquel día un alto cargo de Tráfico me dijo: no verás la nueva jefatura porque estas son las promesas que caen en el olvido. Tenía razón. Me jubilé en los bajos del Suárez Puerta”, señaló Villa, quien demandó de forma reiterada una sede propia para los agentes municipales.

El policía retirado pide ahora que la jefatura “sea una realidad en el mínimo tiempo posible” y que los redactores del proyecto “tengan la sensibilidad de contar con la opinión de los propios agentes”. “Es una experiencia que ha funcionado en otros municipios españoles. Donde se ha contado con la opinión de los agentes se han construido jefaturas con buenos resultados. Este proyecto es algo prioritario y necesario por la seguridad del propio servicio. Esperamos que todos los años se vaya materializando económicamente en el presupuesto para que sea una realidad y no una promesa”, concluyó Villa.

Para el sindicato Avanza, “esta solución llega con mucho retraso” y “sería más económico , operativo y rápido que se pudiera adaptar o remodelar alguno de los edificios ya existentes en Avilés , de nueva adquisición o que incluso ya fuesen de propiedad municipal”, para que se pudiera ocupar en dos años, a más tardar. Su secretario general, Ángel Luis Fernández, reconoce que la ubicación en La Grandiella “es buena”, pero ve imposible que la nueva jefatura se pueda estrenar en un plazo menor de cinco años y que un presupuesto de cinco millones sea suficiente para levantar desde los cimientos un nuevo cuartel . “Lo que más nos sorprende es la facilidad con la que esta Alcaldesa compromete millones y más millones de euros para los próximos años, en distintos ámbitos , cuando de forma paralela y vergonzosa está despidiendo a su personal de larga duración por causas económicas y se está negando el pan y la sal a todo el personal municipal , año tras año, reiteradamente. Se trabaja con maquinaria y herramientas obsoletas, se niega la actualización de salarios, se niega la contratación de personal y se despide a gente que lleva treinta años de servicios”, concluyó Fernández.

La USIPA también realizó durante los últimos años varias propuestas para sacar a los agentes de los bajos del Suárez Puerta. “Desde hace tiempo lo hemos pedido y hemos hecho propuestas inmediatas, no cuentos de la lechera. Hemos propuesto el edificio de Correos, algún colegio en desuso, el edificio de la Comandancia de Marina. Se necesita ya, no dentro de cinco o diez años, lo demás puede ser una inocentada”, zanjó Manuel Gómez Mendoza.

Todos los grupos, salvo Vox, celebran el edificio de nueva construcción

Todos los grupos de la oposición, salvo Vox, celebraron ayer que el Ayuntamiento opte por una sede de nueva construcción para la Policía Local. El partido más a la derecha de la Corporación considera que se debería sopesar la opción de trasladar a los agentes a algún edificio municipal en desuso. La oposición es consciente de las condiciones precarias en las que trabajan los agentes en los bajos del Suárez Puerta y aplauden que al fin se den pasos para solucionarlo.

“Las deficiencias de la jefatura son muy serias y entre las quejas se encuentra la falta de aparcamiento. Esperamos que todo eso se tenga en cuenta y que el proyecto vaya adelante cuanto antes”, señaló Agustín Medina, concejal de Cambia Avilés.

“La nueva jefatura es necesaria y cuanto antes esté disponible, mejor, iba siendo hora”, apuntó la portavoz municipal del PP, Esther Llamazares. No obstante, mostró cautela hasta comprobar “cómo se materializa” e ironizó con los proyectos que han trascendido en poco tiempo para La Grandiella (el futuro CIPF, el aparcamiento disuasorio y ahora la Jefatura): “Eso parece la Nueva Centralidad”.

Desde Ciudadanos celebraron la noticia desvelada por este periódico y destacaron que “la ubicación es del agrado de la propia Policía”. “De todas formas”, añadió a renglón seguido el concejal José Luis Ferrera, “no deja de ser un estudio inicial, una partida muy pequeña”. “Aunque es un paso, creemos qué después de 20 años de eventualidad, se necesita que ese proyecto se haga realidad en el menor tiempo posible, y todo indica que no va a ser así. Para nosotros es una prioridad y estaremos muy pendientes para que los plazos se cumplan e incluso se acorten”, añadió.

En Vox defienden que “este gobierno gasta demasiado en estudios y poco en ejecutar”. “Es un hecho que la Policía necesitaba una reubicación, pero creemos que acondicionar un edificio ya construido sería mejor opción”, opinó su portavoz, Arancha Martínez.