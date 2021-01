Los argayos en las carreteras de la margen derecha de la ría son un quebradero de cabeza constante. Ayer mismo hubo uno en las inmediaciones del faro de Avilés. Los vecinos están hartos de esa situación, ya que genera no solo inseguridad para los numerosos vehículos que circulan por ese vial sino también para los viandantes. La asociación de vecinos “Enlaze” lo ha denunciado en innumerables ocasiones y hasta el momento, el Principado no ha dado soluciones ya que ese vial es de titularidad autonómica. En uno de los últimos argayos, en El Estrellín, la Policía Local ha colocado una cinta para, supuestamente, evitar más desprendimientos de tierra a la carretera. Pero el sistema empleado no es el más adecuado, ironizan desde la asociación de vecinos: “No sabemos si esa cinta es antiargayos, antialudes o vale para que no te arrimes. Es una vergüenza”, indicó el presidente de “Enlaze”, Agustín García.

El dirigente vecinal insiste en que para evitar desprendimientos como el de El Estrellín “bastaría con una poda de los árboles” y para el resto de argayos “que no son pocos” explica que la solución pasa por una mayor limpieza de las cunetas. “Siegan, pero no limpian, como ya dijimos en varias ocasiones”, apuntó el presidente de “Enlaze”.

García señaló además que el vial de la margen derecha de la ría soporta más de un centenar de vehículos pesados al día; a esa cifra cabe sumar los coches particulares que circulan de Avilés a Laviana y también en dirección a Peñas. Los camiones suelen dirigirse al polígono de Maqua, a la depuradora, a los astilleros, a Alu Ibérica, a la cantera y al vertedero del Estrellín. “Esta carretera tiene mucho más tráfico que la carretera de Avilés a Luanco; el piso está bien, pero las márgenes no están en condiciones, requiere una mayor atención y el Principado lo sabe”, remarcó García.